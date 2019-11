Cicciolina, chi è Ilona Staller, attrice porno: età, film hard, carriera, fidanzato, marito, carriera, Riccardo Schicchi, Barbara d’Urso

Nuovo appuntamento questa sera con la trasmissione seguitissima di Barba D’Urso e il suo Live. Cosa accadrà nella puntata odierna? Dalle 21.30 su Canale 5 andrà in onda Live – Non è la D’Urso: spazio, tra le altre cose, anche a Cicciolina per parlare della questione che ha recentemente interessato il figlio.

Chi è Cicciolina: età, figlio, fidanzato, marito e carriera di Illona Staller oggi ospite di Barbara D’Urso nel suo Live

Cicciolina è considerata una delle attrici di film hard più conosciute del panorama italiano ed internazionale: è Ilona Staller in arte, appunto, è per tutti Cicciolina

Elena Anna Staller, conosciuta con il nome di Ilona alias Cicciolina, è nata a Budapest il 26 novembre 1951.

Da giovane Ilona voleva diventare ostetrica come la madre, mentre il padre lavorava al ministero dell’interno in Ungheria, ma la sua carriera è andata, come si è visto, in tutta un’altra direzione.

La giovane infatti inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda e per affermarsi in questo ambito nel 1974 si trasferisce in Italia.

Qui incontra Riccardo Schicchi, un autore e produttore di film pornografici. Insieme a lui conduce su Radioluna il programma notturno Voulez-vous coucher avec moi.

E’ subito successo nel programma e per questo le concedono le copertine di diversi giornali e proprio qui che le viene dato il soprannome di Cicciolina. Questo perchè lei, inn origine nel programma era solita chiamare in maniera affettuosa i suoi ascoltatori Cicciolini e Ciccioline.

Debutta nel settore dei film ma il suo primo film, però, è un flop. Si tratta diCicciolina amore mio. Una pellicola che va male. Sempre con Schicchi realizza Telefono Rosso, col quale ottiene la notorietà nel settore.

E’ l’inizio di una carriera folgorante: una lunghissima serie di film hard che la faranno diventare una vera e propria star. Per quanto concerne la sua vita privata, Cicciolina ha avuto una lunga relazione con Riccardo Schicchi.

In seguito ha conosciuto e sposato, nel 1991, l’artista americano Jeff Koons, dal quale ha avuto un figlio Ludwig.

In molti ricordano anche la carriera politica in Italia di Ilona Staller, tanto che nel 1985 fu eletta deputata con il partito Radicale.

Qualche tempo fa ha fatto scalpore però una notizia: Cicciolina è rimasta al verde. Durante un’intervista Illona Staller ha dichiarato di essere rimasta al verde e di aver messo all’asta tutte le sue cose. Di questo e di tanto altro si parlerà durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, in particolare per via delle sue vicissitudini private e al figlio.