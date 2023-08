Ciclone Circe spazza l’Italia, stop estate: meteo oggi e allerta maltempo

(Adnkronos) – Il ciclone Circe attraversa l’Italia e l’estate subisce un brusco stop con maltempo e temporali, come ieri a Roma, dove la pioggia si è abbattuta sulla città dalla periferia fino al litorale. Il meteo di oggi sabato 5 agosto vede allerta arancione sul Veneto e gialla in 16 Regioni. Il caldo record di luglio sembra ormai un lontano ricordo, anche se le previsioni evidenziano che intorno a Ferragosto la situazione cambierà: secondo il bollettino delle ondate di calore oggi il ‘fresco’ domina la Penisola con il bollino verde (allerta zero) praticamente ovunque, ad eccezione di Campobasso e Catania.

Secondo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso del Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, dalle prime ore di oggi sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, in estensione alla Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi allerta arancione su gran parte del Veneto. Inoltre, è stata valutata allerta gialla sui restanti settori del Veneto, su Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia.

Per quanto riguarda le ondate di calore, primo weekend d’agosto da bollino verde praticamente in tutta Italia. L’ultimo bollettino del ministero della Salute, che monitora 27 capoluoghi, indica per oggi e domani un livello di allerta zero praticamente ovunque, con l’unica eccezione di Campobasso e Catania: il capoluogo molisano, ieri unico bollino rosso (massima allerta caldo, livello 3), oggi passerà al giallo (allerta 1) e domani avrà bollino verde, mentre la città siciliana sarà bollino giallo sia oggi che domani.

Pioggia, grandine e temperature a picco: per i prossimi giorni è prevista una fase di maltempo che interesserà l’Italia da Nord a Sud. Un assaggio di autunno, insomma. “Non deve sorprenderci che la prima settimana di agosto piova. E’ normale trovare una prima crisi dell’estate in questo mese”, spiegava ieri all’Adnkronos Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de IlMeteo.it. “Tuttavia – ha aggiunto Sanò – si stanno verificando delle situazioni un po’ nuove. In primis dopo un periodo prolungato di caldo molto intenso, che abbiamo avuto a luglio, sta giungendo proprio in queste ore un piccolo vortice ciclonico dal nord Europa che, a causa del contrasto con l’aria più calda e umida che abbiamo avuto nelle scorse settimane in Italia, porterà temporali e grandine in tutto il Paese, interessando prima il Nord – Piemonte, Lombardia e Triveneto – e scendendo poi verso l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche e l’Abruzzo, fino a raggiungere il Sud – Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia”.

Un’estate in stand-by, almeno per i prossimi giorni, dove le temperature scenderanno soprattutto la mattina presto e la sera. “A Roma, dai 21° che abbiamo registrato nei giorni scorsi nelle prime fasi della giornata, si passerà a una media di 14-15°; temperature che però risaliranno nelle ore più calde fino a superare i 30°. Ma sarà un caldo meno umido, più asciutto e gradevole, almeno fino a Ferragosto”, ha anticipato il meteorologo, aggiungendo che dal 15 del mese le temperature saranno in costante aumento. “Già dal 12 agosto avremo di nuovo un caldo afoso che proseguirà almeno fino al 18”.