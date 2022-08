Cicloturismo, torna dal 2 al 4 settembre la SpoletoNorcia in MTB

(Adnkronos) – Torna dal 2 al 4 settembre la SpoletoNorcia in MTB – la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla nona edizione – un evento cicloturistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, appassionati di bici, cicloturismo e natura e dove sono benvenute anche le mountain bike elettriche, le fat bike e i tandem da montagna.

Partendo dalla Vecchia Ferrovia tra le due cittadine umbre – un’opera d’arte ferroviaria detta “il Gottardo degli Appennini” – il percorso si snoda nella Valnerina, una delle più rigogliose aree dell’Umbria, caratterizzata da grandiose montagne solcate dal corso del fiume Nera, in un tripudio di natura, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi.

In effetti, lo spettacolare tracciato ciclopedonale che ripercorre la Vecchia Ferrovia è l’anima di un territorio che ha uno sterminato patrimonio storico-culturale e naturalistico e che vuole ritrovare la sua vocazione turistica, messa a dura prova dal terremoto di quasi sei anni fa. Proprio alcuni tratti della Vecchia Ferrovia sono, infatti, oggi inagibili: pedalare sul suo tracciato, auspicando possa presto essere riaperto nella sua interezza, ha dunque il sapore della ripartenza.

La SpoletoNorcia di settembre – sostenuta quest’anno dall’Oleificio Pietro Coricelli – offre cinque possibilità: una gara agonistica (SN Cup, 65 km/1750 m di dislivello, solo per MTB) e quattro percorsi cicloturistici: Hard (85 km/+2200m) per allenatissimi; Classic+, identico al tracciato agonistico ma senza classifica; Classic (45 km/+1200m) e un percorso Family (di soli 10 km/+300m) una pedalata semplice adatta a tutti, che permette di ammirare dall’alto la Valle Spoletana fino ad Assisi, e i cui proventi sostengono un progetto benefico per bambini cardiopatici.

Le iscrizioni sono aperte online, con quote diverse e agevolazioni, fino alla vigilia della manifestazione (o al raggiungimento di 1500 partecipanti, per rendere l’evento sostenibile). Dal sito della manifestazione è possibile anche noleggiare la bici in loco e prenotare il proprio soggiorno scegliendo tra hotel, case, B/B, campeggi.

La gara agonistica così come i percorsi cicloturistici si svolgono domenica 4 settembre, mentre il 2 e il 3 settembre sono dedicati a momenti di incontro tra i mondi del ciclismo, del cicloturismo e della cultura, con una serie di eventi tra talk show, interviste a grandi campioni, spettacoli, laboratori per grandi e piccoli nell’Area Kids, aperibike in piazza e visite guidate alla scoperta di Spoleto e dell’incantevole area circostante. (Tra gli ospiti Filippo Pozzato ex pro e imprenditore, Marino Bartoletti, Andrea Lo Cicero, ex rugbista e oggi “barone” e chef su Gambero Rosso). LINK Programma eventi SpoletoNorcia 2-4 settembre

La SpoletoNorcia non si esaurisce con le date di settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno con percorsi di cicloturismo permanente, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi di qualità per il cicloturista, riuniti sotto il marchio SN365 (SpoletoNorcia 365 giorni), un vero e proprio “Bike District” umbro. Rientra nel progetto anche la recente partnership siglata con Remoove per portare concetti di accessibilità e inclusività nell’area, mettendo a disposizione dei visitatori bici e speciali mezzi pensati per persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini.

Per le sue caratteristiche plano-altimetriche la ferrovia Spoleto-Norcia, inaugurata nel 1926 era considerata una ferrovia alpina. Lungo il percorso di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, come quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell’Umbria. Chiusa nel 1968, nel luglio 2014 è stata riaperta come percorso ciclopedonale, caratterizzato da strette gole e paesaggi di alta montagna, fino a raggiungere la quota massima nel punto in cui si trova la galleria della Caprareccia. Nel 2015, la ciclovia Spoleto Norcia ha vinto la prima edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo, il riconoscimento che ogni anno premia le “green road” delle regioni italiane che si distinguono nei servizi per il turismo lento.