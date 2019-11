Cine34: dal 20 Gennaio 2020 il nuovo canale Mediaset di cinema “made in Italy”

In questi ultimi mesi Mediaset ha iniziato un’opera di rimodulamento dei canali tematici, grazie anche all’acquisto di vari LCN. In principio fu Italia 2, spostato dal canale 35 del digitale terrestre al 66, che era in precedenza di ReteCapri. Dello stesso gruppo prese anche il 20, trasformandolo nel canale omonimo. Sul 35 arrivò Focus, il canale inizialmente del gruppo Discovery che era posizionato sul 56, ove adesso è presente MotorTrend. Poi il gruppo del Biscione prese i canali Sony 45 e 55, trasmettendoci rispettivamente Boing Plus, con il meglio di Boing e Cartoonito, e Mediaset Extra 2, il clone del canale 34.

Ebbene, dal 20 gennaio 2020 ci sarà un nuovo canale, Cine34, interamente dedicato al cinema italiano. Sarà la seconda rete tematica Mediaset, dopo Iris, sul canale 22, dedicata alla settima arte. Si passerà dalla commedia sexy ai polizieschi, dai western ai cult senza dimenticare le commedie e i gialli. Insomma, il cinema italiano a 360 gradi. E con l’arrivo di Cine34, Mediaset Extra traslocherà definitivamente sul canale 55 del digitale terrestre.