Cinema Atlantic, contestazione durante la proiezione del film su Berlinguer

Dura contestazione durante la proiezione del film ‘Berlinguer – La grande ambizione’. A denunciare l’accaduto è Bianca Berlinguer, figlia dello storico leader del Pci. La conduttrice di Rete 4 ha pubblicato una lettera che le è stata inviata e che denunciava l’’ingresso in sala di quattro ragazzi adolescenti, incappucciati, che hanno iniziato a urlare ‘comunisti di m….”.

La denuncia di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer ha scelto i social network per pubblicare la lettere che le è stata recapitata: “Sabato 9 novembre 2024, durante l’ultima proiezione giornaliera del film su Berlinguer «La grande ambizione», nella sala 3 del Cinema Atlantic (via Tuscolana 745), a Roma, si è verificata un’irruzione di almeno 4 ragazzi di circa 15 anni, incappucciati, probabilmente già da prima all’interno del cinema, forse in un’altra sala”, scrive la giornalista.

E ancora: “Hanno disturbato la proiezione camminando, passando nello spazio davanti allo schermo, parlando ad alta voce, con lucette accese e sputando a terra. Poi sono usciti dalla sala e hanno aperto le porte verso l’esterno per far entrare altri ragazzi, diventando in totale 8-10, uno dei quali con un monopattino. Hanno urlato “comunisti di m…” e insultato una ragazza straniera. La proiezione è stata interrotta su richiesta del pubblico in sala e una signora ha chiamato il 112”.

La conduttrice di «E’ sempre Cartabianca» ha poi scritto che «sono intervenuti due dipendenti del cinema e i ragazzi sono scappati via. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno redatto un verbale e hanno detto che probabilmente si trattava di “ragazzate”. Pare che sia la prima volta che accade una cosa del genere in questo cinema”.

Berlinguer – La grande ambizione è una pellicola del 2024 diretta da Andrea Segre, che racconta un capitolo della vita di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano. L’attore Elio Germano veste i panni del protagonista, ripercorrendo il periodo tra il 1973 e il 1978. La produzione, frutto di una collaborazione tra Italia, Belgio e Bulgaria, è stata scelta per inaugurare la Festa del Cinema di Roma 2024.