Cinema chiusi: i film debuttano in streaming su Netflix e Amazon. Ecco tutte le uscite

Cinema chiusi: i film debuttano in streaming su Netflix e Amazon. Ecco...

Il cinema al tempo del coronavirus trasforma se stesso e si lancia nello streaming. Questa è l’ultima novità del settore, che deve far fronte al lockdown per l’emergenza sanitaria in tutto il mondo.

Con le sale chiuse, l’industria cinematografica ha infatti dovuto trovare un escamotage per riuscire a contenere i danni economici dovuti alla mancata uscita dei film. Inoltre, un sistema andava trovato anche per evitare che, alla riapertura dei cinema, ci siano troppi film e pochi spazi per promuoverli tutti.

Ecco allora che tantissimi film sono pronti ad abbandonare la tradizionale sala del grande schermo per approdare ai servizi di streaming video come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Netflix, Amazon, Infinity, Chili, Disney Plus: ecco tutti i film inediti che debutteranno in streaming

Sono tantissimi i film che passeranno direttamente alle piattaforme di streaming on demand a pagamento. I pionieri sono quelli della Universal, che ha reso già disponili L’uomo invisibile di Leigh Whannell e l’horror satirico The hunt con Hilary Swank.

A noleggio è disponibile anche il thriller Bloodshot, ispirato dal fumetto di Kevin VanHook, con Vin Diesel.

Il 23 aprile ci sarà il debutto italiano di Tornare a vincere con Ben Affleck.rSempre ad aprile arriva Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, nuova pellicola incentrata sul videogioco di combattimenti.

Negli Usa Disney+ ha già reso disponibile Onward di Dan Scanlon, uscito da pochissimo nelle sale americane. Il film avrebbe dovuto debuttare in Italia ma è stato rimandato al 16 aprile, anche se è probabile un nuovo rinvio.

Arriverà on demand anche Trolls World Tour, il sequel della musical comedy animata con le bamboline Troll Dolls. A doppiare i personaggi in italiano ci sono i cantanti Francesca Michielin (Poppy), Stash (Fiordispino), Elodie (regina Barb) e Sergio Sylvestre (Miny Diamante). Netflix invece avrà il debutto assoluto di The Lovebirds di Michael Showalter.