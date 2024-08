Cinema, parte la III Marzamemi CineFest: il programma

La terza edizione del Marzamemi CineFest, completamente rinnovata, è ormai alle porte. Questa edizione, con il programma “Nuovi Innesti,” punta a mettere in relazione diverse discipline come letteratura, scienza, arte e cultura enogastronomica, creando una connessione tra dimensioni globali e locali, l’essenza della sua identità GloCal. Il festival si svolgerà nell’incantevole borgo marinaro di Marzamemi, un luogo dove, da millenni, culture e tradizioni di diversi popoli si incontrano e si fondono, diventando parte integrante della storia dei luoghi e delle persone. Questo contesto unico diventa così il palcoscenico per il Cinema, protagonista assoluto, offrendo un’importante occasione di scambio e dialogo interculturale.

Rossana Danile, da anni attiva nel campo della progettazione culturale, della produzione cinematografica e della comunicazione relazionale, è alla guida della direzione artistica. Con grande passione per il Cinema e un profondo legame con il territorio, ha accolto con entusiasmo l’invito a dare un nuovo impulso a un evento che la Pro Loco Marzamemi ha fortemente voluto e organizzato.

L’edizione di quest’anno, ricca di innovazioni, si snoderà in cinque giorni di proiezioni. Tre schermi cinematografici saranno allestiti in punti suggestivi del borgo, partendo dall’iconica Piazza Regina Margherita fino ad arrivare al nuovo lungomare Starrabba. Ospiti di rilievo accompagneranno le proiezioni dei film selezionati. Tra gli eventi speciali, è prevista una retrospettiva dedicata al celebre regista italo-americano Francis Ford Coppola, curata dal regista Michele Russo.