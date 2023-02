Cinema, primo ciak per ‘L’enigma Rol’ diretto da Anselma Dell’Olio

(Adnkronos) – Al via le riprese di ‘L’enigma Rol’, per la regia di Anselma Dell’Olio. Soggetto di Anselma Dell’Olio, sceneggiatura di Anselma Dell’Olio e Alessio De Leonardis. Un film prodotto da La Casa Rossa, RS Productions e Pepito Produzioni. Per spiegare il personaggio di Gustavo Rol non sono sufficienti termini come paranormale o extrasensoriale o parapsicologico. Rol è stato molto di più. Nel raccontare la sua vita, la docu-fiction si sofferma su tutti quegli aspetti che l’hanno resa, per certi versi, inspiegabile e forse, proprio per questo, così affascinante e misteriosa. Rol nacque nei primi del ‘900 da una famiglia dell’alta borghesia torinese e, guidato dalla figura possessiva, autoritaria e assai critica del padre banchiere, intraprese una carriera bancaria che ripudiava.

Solo dopo la sua morte iniziò a dedicarsi veramente ai suoi veri interessi ossia l’arte, l’antiquariato e, soprattutto dimensioni ‘altre’, metafisiche. L’opera ricostruisce la vita di Gustavo Rol attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, di chi ha assistito ai suoi esperimenti – alti nomi della borghesia torinese e stimati professionisti – e anche attraverso le parole di chi l’ha sempre messo in dubbio, di chi non ha mai creduto alla sua straordinarietà. Il film non indirizza lo spettatore verso una direzione specifica ma gli fornisce tutti gli strumenti necessari per avere un proprio punto di vista e decidere poi da che parte stare. Il dubbio oltre la ragione. La possibilità che qualcosa di inspiegabile e misterioso esista davvero o che quelle di Rol siano state solo le abili illusioni di un fantasioso e abilissimo bugiardo.

“Con il termine paranormale si indicano quei fenomeni contrari alle leggi conosciute della fisica e agli assunti scientifici dimostrabili; in parole povere ci si riferisce ai fenomeni inspiegabili che esistono – eccome – ma che la scienza rifiuta a priori perché non ripetibili in laboratorio. L’enigma Rol vuole essere un viaggio all’insegna del dubbio circa, appunto, la possibilità dell’esistenza di fenomeni oltre la concreta realtà di tutti i giorni”, spiega la regista Anselma Dell’Olio. La vita di un personaggio come Gustavo Rol non può non destare polemiche ma altrettanto non può che sollevare curiosità e porre il ragionevole dubbio alla domanda eterna, e cioè: è davvero possibile? E se è possibile, la scienza può analizzare lo spirito?”

La Casa Rossa è una società indipendente di produzione cinematografica ed audiovisiva nata a Roma nel 2019 con l’ambizione di fare Cinema in un modo diverso, migliore. Il cuore dell’iniziativa è l’ecosostenibilità, non come valore astratto, ma come pratica e impegno quotidiano.

RS Productions, fondata a Milano nel 2019 da un gruppo imprenditoriale di lunga esperienza nei settori media ed editoria, è una casa di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi e cinematografici. La Società è proprietaria, insieme a Portobello SpA, di Web Magazine Makers, casa editrice che ha in licenza per l’Italia la storica testata Rolling Stone. Pepito Produzioni è la casa di produzione cinematografica e televisiva fondata nel 2010 da Agostino Saccà, ha al suo attivo una ricca library di produzioni già realizzate: 14 film per il cinema, 20 commedie per la tv, 2 serie televisive e 3 serie di documentari. Tra i successi più recenti ‘Hammamet’ e ‘La Tenerezza’ diretti dal maestro Gianni Amelio.