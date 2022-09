Cinema – Tutto pronto per l’XII ‘Roma Creative Contest’, tra opere in anteprima da tutto il mondo

Cinema – Tutto pronto per l’XII ‘Roma Creative Contest’, tra opere in...

Torna a Roma dal 21 al 25 settembre il Roma Creative Contest, Festival Internazionale di cortometraggi giunto all’undicesima edizione, ideato e realizzato da Image Hunters. Il festival, che dal 2014 vanta come Presidente Onorario, il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, nasce dalla volontà di creare uno spazio di promozione e confronto, capace di mettere in connessione i giovani talenti con i più importanti attori italiani ed esteri.

Quest’anno la manifestazione sarà itinerante e si svilupperà in cinque date tra il Cinema Troisi (21 settembre), il Teatro Garbatella (22 e 23 settembre), il WeGil (24 settembre) e la Sala Umberto (25 settembre).

A presiedere la giuria di questa nuova edizione, che come ogni anno sarà composta da nomi illustri e maestranze del cinema italiano, sarà Dario Argento, grande regista romano, sceneggiatore e produttore cinematografico. Insieme a lui, a giudicare i tantissimi cortometraggi provenienti da tutto il mondo: Camilla Cormanni, responsabile programmi culturali internazionali presso Luce Cinecittà, Emanuela Fanelli, nota attrice e comica, Fulvio Firrito, producer per Rai Cinema e Frank Matano, personaggio televisivo, comico e attore.

La giuria che decreterà il vincitore tra i corti documentari in concorso sarà invece composta da: Fabrizio Zappi, Direttore RAI Documentari, Gioia Avvantaggiato, Presidente e produttore esecutivo GA&A Productions, Ilaria Fraioli, montatrice e Gino Clemente, sceneggiatore.

La storica sala del Cinema Troisi, mercoledì 21 settembre a partire dalle 20:30, ospiterà la prima serata di proiezione dei cortometraggi in gara: BIG di Daniele Pini, The Soloists di Mehrnaz Abdollahinia, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Yi Liu , Feben Elias Woldehawariat, Free Fall di Emmanuel Tenembaum, Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, L’Impianto umano di Andrea Sbarbano e Cristiano di Adán Pichardo Suárez.

Le proiezioni dei corti in concorso proseguiranno il 22 e il 23 settembre al Teatro Garbatella, dove verranno proiettati i corti: La Vera Storia della Partita di Nascondino Più Grande del Mondo di Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando, Wallace Chan – The Art of Materials di Martina Margaux Cozzi, The Queen of Basketball di Ben Proudfoot, Heirloom di Michela Maria, L’uomo Materasso di Fulvio Risuleo, Dream di Davide Vigore, Cowboy Kevin di Daniel Kragh-Jacobsen, Warsha di Dania Bdeir, Shergar di Cora Mckenna, Work it Class! di Pol Diggler, Lost Kings di Brian Lawes, Good Job di Eric Bradford, Techin Chen, Virág Negyedy, Jose Alejandro Segura Mena, Reginetta di Federico Russotto, Chiusi alla luce di Nicola Piovesan, Il dilemma del Porcospino di Simone Marino, Mesa Para 3 di Álvaro G. Company, Meka Ribera

Il 23 settembre sempre al Teatro Garbatella verrà proiettato il film Va Bene Così per la regia di Francesco Marioni… Durante le tre serate di proiezione dei corti in concorso, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire e soprattutto esprimere il proprio giudizio sui cortometraggi, determinando il vincitore dell’ambito Premio del Pubblico.

Tutti i cortometraggi in gara si contendono inoltre i premi: Miglior Corto Italiano, Miglior Corto Internazionale, Miglior Corto d’Animazione, Miglior Corto Documentario, Miglior Videoclip oltre a diversi premi tecnici.

Tutte le giornate del festival saranno presentate dall’ attore e sceneggiatore romano Francesco Marioni, che durante gli appuntamenti sarà affiancato da Giancarlo Commare, volto noto e protagonista della serie Skam Italia, e dalla speaker radiofonica Martina Martorano.

Sabato 24 settembre si terrà al WeGil, l’Open Day del Roma Creative Contest, una giornata ad ingresso gratuito dedicata alla creatività, al cinema e al talento. A dare il via alla giornata torna, dopo il successo delle scorse edizioni, lo Screenplay Contest, concorso per sceneggiatori che darà la possibilità al vincitore di realizzare la propria sceneggiatura grazie al premio offerto da Camera Service Factory, che metterà a disposizione tutta l’attrezzatura video per realizzare il corto.

Il progetto dello Screenplay Contest dalle prime edizioni è infatti cresciuto grazie alla prestigiosa collaborazione di partner di rilievo come Rai Cinema e Laser Film, attraverso i quali è stato possibile dare voce a giovani autori e realizzare ogni anno piccoli film sempre più ambiziosi.

Nel pomeriggio, si terrà la prima edizione del Pitch Training, un workshop per autori finalizzato allo sviluppo di progetti di film lungometraggio e alla preparazione di un pitch. Un training intensivo attraverso il quale verranno approfonditi i fondamenti della scrittura, di esposizione pubblica del progetto oltre alla possibilità produttive e distributive.

L’evento si concluderà con una sessione di pitch in presenza di alcune tra le più importanti produzioni italiane: … La giornata al WeGil si concluderà con un aperitivo accompagnato da un Dj Set e dalla cantante Thanee Rodriguez.

A conclusione della manifestazione, il 25 settembre si terrà, per la prima volta nella prestigiosa Sala Umberto, la serata di premiazione di questa undicesima edizione ricca di novità. La giuria presieduta da Dario Argento sarà presente per consegnare i premi in palio e incontrare i registi in gara.

Evento speciale della serata sarà la proiezione del corto di Valerio Vestoso, “Le buone Maniere” Programma completo: https://romacreativecontest.com/programma-2022/

Cinema Troisi| 21 settembre | Costo ingresso 5€ Teatro Garbatella | 22 e 23 settembre | Costo ingresso 5€ WeGil | 24 settembre | Ingresso gratuito Teatro Sala Umberto | 25 settembre |

Costo ingresso 7€ Tutti i biglietti sono disponibili all’acquisto presso le biglietterie dei Teatri e online al link: https://romacreativecontest.com/biglietteria/ Il Festival si svolge con il patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, la Fondazione Roma Lazio Film Commission, e con il sostegno di Regione Lazio, Luce Cinecittà e MIC. La manifestazione è sponsorizzata da Enel e si svolge in partnership con D-Vision, Camera Service, Laser Film, WeShort, Rai Cinema Channel, Doc.IT, Shot Academy, Baburka, Master MAI, Mr.Brown.

