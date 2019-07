Cinema Venezia: Nina Zilli giurata per le colonne sonore

Sicuramente talentuosa, vista la sua poliedrica attività artistica, che varia dalla musica ed al cinema, alla televisione, grazie al Festival di Sanremo, ‘Mine vaganti’ di Ozpetek, e al talent. Onestamente non ha segnato il panorama musicale nostrano con chissà quale canzone e, seppure simpatica, non ci sembra incarnare un’artista popolare per definizione (vedi la Bertè, Grazia Di Michele, od Orietta Berti, ‘colonna portante’ da Fazio). Tuttavia, Nina Zilli deve avere comunque grande considerazione nell’ambiente artistico, al punto che addirittura in occasione della 76ima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2019, è stata designata a far parte della giuria – formata da giornalisti – che ‘deciderà’ il ‘Soundtrack Stars Award‘, premi collaterale al Festival filmico, che nelle ultime sette edizioni premia la migliore colonna sonora, scelta tra le pellicole in concorso.

Per carità, nessuna critica, ma forse qualche perplessità però sì. Ad ogni modo le premiazioni relative ai ‘Soundtrack Stars Award’ avranno luogo all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia (Sala Tropicana), alle 15 di venerdì 6 settembre.

