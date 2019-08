Cinemadamare, premia le opere dei giovani filmaker

Nell’ambito dell’interessante rassegna cinematografica – itinerante – che torna puntuale ogni estate, ‘Cinemadamare‘, si è svolta la premiazione dedicata all’opera dei giovani filmaker provenienti da ogni parte del mondo.

I giurati hanno dovuto svolgere un gran lavoro, chiamati a ‘scegliere’ tra 27 pellicole per 87 registi di 13 differenti paesi.

Alla fine su tutti l’ha spuntata ‘Protagonista‘, il corto dell’indiano Mukund Subramanian il quale, oltre che per la regia, è stato premiato anche per la sceneggiatura.

La giuria era infatti composta da veri e propri addetti ai lavori, praticamente gli stessi all’interessante contesto cinematografico. Ad ogni modo ecco l’elenco dei premiati: come ‘miglior attore’ è stato premiato Cristian Moriconi con il film italiano ‘Alone’ (‘Solo’), che si aggiudica anche il premio per la ‘miglior colonna sonora’ (Javice Baires). Un successo invece per il film ‘Dolce far niente’, che si è aggiudicato la ‘miglior fotografia’ (Travers Jacobs), il ‘miglior montaggio’ (Luca Debenedetti), e la ‘migliore produzione’ (Giorgio Paoletti).

Max