Cinepattone 2020, nuovo film con Christian De Sica e Massimo Boldi in arrivo

Per anni hanno rappresentato la coppa comica più seguita e applaudita. Poi hanno deciso di prendersi un lungo periodo di pausa prima di tornare a lavorare insieme. Christian De Sica e Massimo Boldi ancora spalla a spalla, per la gioia dei fan. I due, infatti, sarebbero a lavoro per un nuovo cinepanettone in uscita a Natale.

A rivelare l’indiscrezione è una pagina di fan solitamente molto attendibile per quanto riguarda i lavori del duo. De Sica e Boldi hanno formato una formidabile coppia comica per decenni prima di sciogliersi. Il film che ha sancito la pace è stato Amici come prima, di due anni fa. Ora potrebbe essere il momento di un nuovo lavoro insieme.

Del nuovo film targato De Sica-Boldi si sa ancora pochissimo, solo che le riprese dovrebbero iniziare a luglio. Anche il nome è ancora un segreto, anche se è già impazzato il sondaggio per capire quale sceglieranno per il nuovo cinepanettone. Molte domande ancora in sospeso quindi, anche la più importante. De Sica e Boldi ancora insieme? La direzione sembra ormai questa.