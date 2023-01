Cinghiale contro uno scoter a Roma: grave il 58enne alla guida. E’ accaduto ieri sera sulla Cassia

Purtroppo è la cronaca di una notizia ‘abbondantemente annunciata’. Una disgrazia ‘telefonata’ (vista la quantità di ungulati che da mesi affollano la città a qualsiasi ora), che soltanto per un miracolo non si è tramutata in una tragedia.

E’ accaduto che nella tarda serata di ieri (poco dopo le 23), nella periferia nord della Capitale, precisamente all’incrocio fra via Cassia Nuova e via Oriolo Romano dove, dal buio, un scooterista 58ene si è visto sbucare incontro un cinghiale.

Inevitabile l’impatto fra l’Honda Sh condotto dall’uomo, e l’ungulato, che ha avuto la peggio, restando inerme sull’asfalto senza vita.

Probabilmente le sue dimensioni di media taglia potrebbero aver ‘favorito’ l’esito dello scontro con lo scooter, perché i cinghiali adulti e di grossa taglia sono di una resistenza marmorea.

Tuttavia il 58enne è stato urgentemente ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Agostino Gemelli, dove la prognosi è tuttora riservata.

Sul luogo dell’incidente, per altro non illuminato, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti subito gli uomini della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al Gruppo Montemario, per effettuare i rilievi del caso. (la foto nell’articolo è di repertorio)

Max