Cinque furti nella stessa scuola in via del Quadraro

Cinque furti a Roma in via del Quadraro in tre mesi nella stessa scuola un ladro alla fine è stato incastrato dalla videosorveglianza.

È stato convalidato proprio mattina l’arresto presso le aule di piazzale Clodio per un quarantaseienne romano sorpreso anche domenica a seguito di una segnalazione arrivata ai carabinieri a rubare all’interno di una struttura del Quadraro in attesa del giudizio il giudice ha confermato l’obbligo di presentazione in caserma ad incastrarlo sono state le riprese delle telecamere all’interno dell’Istituto comprensivo Damiano chiesa in via del Quadraro laddove aveva avuto accesso forzando una porta e anche mettendo fuori uso una videosorveglianza ma alla fine è stato bloccato mentre tentava di asportare del materiale di tipo informatico per utilizzarlo evidentemente per scopi di lucro.