Cinque milioni di italiani hanno subito danni alla casa a causa del maltempo

In quest’ultimo anno, circa 5 milioni di italiani hanno subito danni alle proprie abitazioni a causa di eventi atmosferici o calamità naturali, secondo un’indagine condotta da mUp Research e Norstat su commissione di Facile.it.

La grandine è emersa come il fenomeno dannoso più comune, segnalato dal 49% dei partecipanti all’indagine, seguito dai danni causati dal vento (diretto o da oggetti trasportati), indicati dal 39,7% delle persone colpite. L’acqua è stata un altro elemento problematico, con il 23,3% delle vittime che ha riportato danni da alluvione e l’18,1% da allagamento. In coda alla lista, troviamo i danni da terremoto, menzionati dall’8,6% dei partecipanti, e quelli da gelo (2,6%).

In Italia, il 78% degli edifici è situato in zone a rischio idrogeologico, e l’incremento dei fenomeni atmosferici intensi ha aumentato il numero di abitazioni potenzialmente esposte a danni da maltempo. Nonostante ciò, gli italiani risultano essere poco propensi ad assicurarsi. L’indagine mostra che appena oltre un terzo delle persone colpite aveva una polizza assicurativa al momento del sinistro, mentre il 27% poteva fare affidamento solo sulla polizza condominiale. Quasi quattro su dieci, corrispondenti a circa 1,8 milioni di individui, non avevano alcuna copertura assicurativa.

In ogni caso, una nota positiva emerge: otto su dieci intervistati hanno deciso di assicurare la propria abitazione contro eventi atmosferici e calamità naturali dopo aver subito danni. Il 28% ha già stipulato una polizza, mentre il 53% è attivamente alla ricerca di una copertura.

Per analizzare i costi delle polizze abitative, Facile.it ha preso in considerazione un appartamento da 100 metri quadri, del valore di 200.000 euro, situato a Milano, Modena e Bari. I prezzi per una polizza assicurativa contro i danni al fabbricato causati da maltempo partono da 54 euro annui (Modena), 67 euro (Milano) e 94 euro (Bari). Se si desidera estendere la copertura ai danni al contenuto, esistono polizze con un prezzo iniziale di 94 euro nelle tre città esaminate. Aggiungendo la copertura per il terremoto, i costi salgono a 110 euro annui (Milano), 162 euro (Bari) e 214 euro (Modena). La copertura terremoti riguarda solo i danni al fabbricato, non al contenuto, e varia notevolmente in base ai livelli di copertura offerti, con rimborsi più o meno elevati in caso di evento sismico.