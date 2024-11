Circhi con animali, ecco perché sono diseducativi per i bambini

Cresce l’attesa per bandire gli animali dai circhi d’Italia. Devis Dori (Europa Verde): “Spettacoli diseducativi per i bambini”.

Cresce l’attesa per bandire gli animali dai circhi d’Italia. Entro il 18 agosto 2025, attraverso i decreti legislativi, il Governo Meloni potrebbe attuare la Legge delega sullo spettacolo per riformare l’intero settore degli eventi. Un provvedimento che, dopo continui rinvii, potrebbe cancellare gli show itineranti con elefanti in piedi su due zampe, orsi sui monopattini e tigri impegnate a saltare i cerchi di fuoco. Un orrore che, nonostante l’interrogazione parlamentare del deputato di Europa Verde, Devis Dori, per chiedere delucidazioni all’Esecutivo di centro-destra, sembra non avere fine.

“Fino a oggi, il Governo Meloni non ha risposto. Eppure, per noi la riconversione del settore è fondamentale, soprattutto perché i minori si trovano davanti al maltrattamento degli animali, anziché a un contesto giocoso e scherzoso“, ha sottolineato a Teleambiente il parlamentare. Ed ecco perché, attraverso una crescente consapevolezza, sempre più famiglie e sempre più scuole, in Italia e non solo, non portano più i bambini nei circhi.

