Ciro Immobile dopo l’incidente: “Peggio è passato, vogliamo solo dimenticare”

(Adnkronos) – “Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene”. Così su Instagram Ciro Immobile ringrazia tutte le persone che gli sono state accanto in queste ore di paura dopo l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto insieme alle sue due bimbe domenica mattina a Roma.

“Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte”, ha aggiunto.