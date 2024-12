Città di Cerveteri, sgambatura con il Borgo San Martino in attesa del match con il Palidoro

Lo stop del campionato di Promozione ha consentito al tecnico Andrea Gabrielli di fare una sgambatura con il Borgo San Martino, compagine impegnata in Prima Categoria. Il Città di Cerveteri, come tutte le altre squadre, si è riposato pensando al prossimo impegno, sempre con il Borgo Palidoro, che è slittato da domenica 8 a domenica 15 dicembre. Non sarà una gara come le altre. Sarà una sfida diversa dalle altre, soprattutto per mister Gabrielli. L’allenatore cerite, infatti, affronterà da avversario suo figlio Lorenzo, da due anni al Palidoro, che a sua volta si sfiderà con suo fratello Giacomo, punto di forza del Cerveteri. Un intreccio di storie e curiosità. Cosi come il mister Paolo Caputo, lo scorso anno sulla panchina verdeazzurra. E tanti altri nomi che sono passati dal Cerveteri al Palidoro. Una sfida che ha più di qualche spunto per esserci, anche perché le due squadre non possono permettersi passi falsi. Il Cerveteri, dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Indomita Pomezia per 1-0, sembra aver lasciato alle spalle il periodo no. Ulteriori conferme dovranno arrivare domenica, quando servirà una vittoria per risalire la china. ©RIPRODUZIONE RISERVATA