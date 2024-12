Civita, ingresso gratuito a Natale

BAGNOREGIO – Per il 25 dicembre sotto l’albero degli appassionati della bellezza Comune di Bagnoregio e Casa Civita hanno deciso di mettere un regalo speciale: l’ingresso gratuito al borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi. Per l’intera giornata sarà possibile accedere liberamente a Civita e immergersi nell’atmosfera di un posto unico al mondo, sempre più apprezzato dai flussi turistici nazionali e internazionali, come dimostrano gli importanti numeri registrati. «In questi anni, grazie allo sviluppo turistico del nostro territorio, siamo riusciti a ottenere risultati importanti per i nostri cittadini». Queste le parole del sindaco di Bagnoregio, Luca Profili. «La crescita turistica – prosegue il primo cittadino bagnorese – ha fatto di Bagnoregio uno dei comuni più vivi e dinamici della Tuscia. Ogni giorno dell’anno accogliamo migliaia di visitatori e questo significa investimenti nel decoro e valorizzazione del paese, posti di lavoro e possibilità di eventi e iniziative che altrimenti sarebbero state impensabili. Nel giorno di Natale abbiamo deciso di fare un regalo a chi vorrà e autorizzare l’ingresso gratuito, per condividere con chi vorrà le emozioni che Civita sa dare». «Il nostro vuole essere un gesto simbolico di condivisione di una bellezza che appartiene all’Umanità – continua l’amministratore di Casa Civita Francesco Bigiotti -. Abbiamo scelto il giorno di Natale proprio perché è il momento migliore per fare un regalo. Quando si regala qualcosa, in genere, si vuole dare alla persona che riceve un qualche messaggio. Il nostro – dice in conclusione Bigiotti – è quello di condividere la speranza, che da anni coltiviamo qui a Bagnoregio, di una riscoperta, rinascita e valorizzazione dei nostri territori». ©RIPRODUZIONE RISERVATA