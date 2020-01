Civitavecchia, il sindaco avverte: “Senza il test, nessun sbarco”

No test, no sbarco. Questo in sintesi, quanto affermato dal primo cittadino di Civitavecchia in merito alla vicenda della M/N Costa Smeralda, ancorata nel porto della città laziale. Nello specifico Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, ha inviato una pec alle autorità competenti, si legge, “affinché ogni decisione in merito allo sbarco di passeggeri o personale della Costa Smeralda fosse presa solo all’esito della comunicazione delle analisi dall’ospedale Spallanzani. Pur prendendo atto della negata autorizzazione allo sbarco, in ragione delle mie specifiche prerogative istituzionali connesse alla tutela della sanità e della salute pubblica, sono a chiedervi di confermare la predetta negata autorizzazione allo sbarco/imbarco di alcuno dalla M/N Costa Smeralda fin quando tutti gli accertamenti sanitari svolti e in atto non abbiano avuto una risposta che escluda categoricamente ogni pericolo per la salute pubblica dei miei concittadini“.

Ovviamente la lettera è stata inviata anche alla locale Capitaneria di Porto, al Ministro della Salute, al Prefetto, ed al Questore di Roma.

Max