Claudio Baglioni, chi è l’ex moglie Paola Massari: età, musica, carriera, figlio, vita privata della ragazza della ‘maglietta fina’

L’ha amato, l’ha difeso, l’ha accompagnato per una vita e, anche dopo l’addio, da lui non si è mai separata davvero. Lei è Paola Massari, un passato da cantante, una vita da musa ispiratrice: di chi?

Semplice, del suo ex marito, uno degli artisti più amati della storia della musica italiana. Si tratta di Claudio Baglioni. Ma chi è, in effetti, Paola Massari?

Conosciamo meglio l’ex moglie di Claudio Baglioni, Paola Massari. Passato da cantautrice italiana, corista, attivista politica, appassionata di animali e di social: ha con Claudio un figlio, Giovanni, nato nel 1982, e con Claudio Baglioni ha condiviso tutto, ma davvero tutto, da sempre.

Dunque chi è Paola Massari? Cosa si nasconde dietro la bella bionda che ha ispirato alcune delle canzoni più belle del divo Claudio e, per estensione, dell’intero panorama musicale italiano?

Paola Massari nasce a Roma il 3 marzo 1955. Romana, si diploma all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione. Incontra il futuro marito per motivi di lavoro.

Il primo appuntamento non è galante: con Claudio Baglioni avvenne nel lontano 1971 alla Mostra Elettronica dell’EUR, dove lei si era recata in visita con la scuola.

Negli anni in cui il divo Claudio stava emergendo, lei era lì, non solo come musica ma anche come partner musicale. L’esordio avvenne infatti già l’anno successivo quando cantò il brano Battibecco, facente parte dell’album Questo piccolo grande amore.

Quell’album fece la storia e la fortuna di Baglioni, che divenne quel che è grazie a un pezzo che racconta proprio la storia di amore tra lui e Paola. Sono loro i due ritratti in copertina ed è loro la storia sentimentale. E’ lei la ragazza della ‘maglietta fina’

In una intervista la stessa donna svelò appunto che fu lei la ragazza dalla “maglietta fina” di Questo piccolo grande amore. Il loro fu un amore totale, che ancora oggi, in altre forme, li unisce.

Paola oggi difende a spada tratta Claudio da qualunque attacco, va ai suoi concerti, lo esorta a migliorarsi. E col figlio Giovanni, tutti e tre, condividono l’amore per la musica.

Mentre Claudio è Claudio da sempre, Giovanni si sta perfezionando come un sublime perfezionista della chitarra, con pubblicazioni di album tutti suono di una incredibile ricercatezza e ricchezza musicale.

E lei, Paola, fu scelta benchè non ancora una cantante professionista da Baglioni per i duetti di QPGA, appunto. Da allora, l’unione.

I due convolano a nozze nel 1973 con una cerimonia segreta celebrata da un amico sacerdote in una cappella romana, ma la notizia del loro matrimonio fu diffusa soltanto cinque anni dopo.

Nel 1982 dalla loro unione nacque il figlio Giovanni, a cui Baglioni dedicò poi “Avrai”.

Intervistata da Pippo Baudo Paola Massari disse: “Una persona vicina lo è in tutto, io gli ho dato tutto quello che potevo. La maglietta fina era nera ed era stretta sì… Il suo piacere è stato anche il mio, forse anche di più. Io vivevo delle sue gioie, lui era il personaggio e io condividevo la sua gioia”.

Nel 2008 è arrivata la separazione legale quattordici anni dopo l’addio. Ora Baglioni è legato sentimentalmente a Rossella Barattolo.

Intanto, Paola Massari ha anche tentato, negli anni ’90, la carriera di cantante direttamente pubblicando lo struggente album ‘Il Vento Matteo’. Voce suadente e roca, che ricorda Mia Martini, Paola Massari ha poi continuato a cavalcare un’altra passione, quella per il sostegno delle cause sociali e di solidarietà.