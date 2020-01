Da oggi, venerdì 10 gennaio, è online il video de “Gli anni più belli”, il nuovo brano inedito di Claudio Baglioni, già in radio e in digitale dal 3 Gennaio scorso.

La canzone, che dà anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020, è adesso accompagnata dalle bellissime immagini del video ufficiale che proprio Gabriele Muccino ha diretto in qualità di regista.

Claudio Baglioni, da oggi online il video ufficiale de ‘Gli anni più belli’: ecco la clip

il video del brano è disponibile sul canale ufficiale Youtube dell’artista. Eccolo:

Nel video, le immagini di Claudio Baglioni si intrecciano con alcune scene del film del regista romano. ‘Gli anni più belli‘, il nuovo brano inedito del cantautore romano Claudo Baglioni sta già facendo incetta di consensi. Infatti il singolo di Claudio Baglioni è primo nei download digitali di Amazon. La nuova canzone è disponibile dal 3 Gennaio in download e ci sono diversi link laddove scaricare il brano.

Amazon

https://smarturl.it/annipiubelliamazon

iTunes

https://smarturl.it/annipiubelliapple

Sony Store su Amazon

https://smarturl.it/sonystoreamazon

Claudio Baglioni STORE su Amazon

https://www.amazon.it/shop/claudiobaglioninews

ibs

https://smarturl.it/cbIBS

feltrinelli

https://smarturl.it/annipiubellifeltri

mondadori

https://smarturl.it/cbmondadori

Hoepli

https://smarturl.it/cbhoepli

Aggiornamento ore 7.05

Claudio Baglioni, a poche ore dal varo del video, ha postato anche su Twitter un bel link nel quale vedere il backstage del videoclip ufficiale de Gli Anni più belli. E il ‘dietro le quinte’ del video diretto dalla regia di Gabriele Muccino, a cui l’artista romano ha appunto concesso il brano come colonna sonora del film che prende, come detto, lo stesso titolo del brano musicale.

Sono i primi passi di un virtuoso percorso che ha già date e tappe ben scandite. Claudio Baglioni in estate sarà in tour a Roma, un tour tutto a Caracalla per dodici date dal titolo, molto evocativo, ‘dodici note‘. Una prima assoluta per Baglioni, dopo le fatiche di ‘Con Voi’ del 2013 e le parentesi come direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo.

Claudio Baglioni, da oggi online il video: ecco la canzone

In precedenza, il 3 gennaio in radio e digitale c’era stato il debutto ufficiale di ‘Gli anni più belli‘, un brano che richiama alla bellezza intramontabile dei ricordi dei migliori anni di ognuno. Ecco il brano.

“Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo”, si legge e ascolta nel bel mezzo del ritornello della canzone: un evocativo richiamo alla amicizia e alla speranza di un domani migliore. Non solo, anche la relazione tra amore e dolore (“E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore”) è un tema del brano.

aggiornamento ore 13,18

Il cantante, su Instragram, ha anche diffuso elementi diretti sul progetto e sulla canzone e dell’album. ‘Gli anni più belli’ è infatti una delle 12 traccedel nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita in primavera.

Dodici saranno anche le serate di ‘Dodici note‘, ovvero dodici concerti a Giugno presso lo scenario suggestivo delle Terme di Caracalla di Roma, in un senso nuovo e rinnovato del fare ‘musica popolare’.

Ovvero, le esecuzioni dei “classici dell’artista” saranno eseguite per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: voce, solisti d’eccezione, grande orchestra e coro.

‘Dodici note’ nello stesso momento rappresenta anche una ‘prima nella prima’: cioè si tratta, per la prima volta in assoluto, di un evento del genere. Nel senso: è la prima volta che la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista.

Queste le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 giugno a Caracalla.

Come detto, il brano rappresenta la colonna sonora e il titolo del prossimo film di Gabriele Muccino. Del quale è da tempo disponibile il trailer :

Aggiornamento ore 15.45