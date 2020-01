Claudio Baglioni, ‘Gli anni più belli’ primo su Amazon: link download, video canzone e backstage Twitter

E’ uscito ‘Gli anni più belli‘, il nuovo brano inedito del cantautore romano Claudo Baglioni che dà il titolo anche al nuovo film di Gabriele Muccino, e, poi, entrerà a far parte del nuovo album dell’artista romano, previsto in pubblicazione per la primavera; es è subito un successo.

Stando ai dati forniti fino al 7 Gennaio 2020 il singolo di Claudio Baglioni “Gli anni più belli” è primo nei download digitali di Amazon.

Un successo che conferma la infinita cavalcata di consensi che da oltre cinquant’anni permette all’artista romano Claudio Baglioni di continuare a mietere successi e, per appunto, vivere ‘gli anni più belli” decisamente al meglio.

Claudio Baglioni, 'Gli anni più belli': i link per scaricare il brano inedito

La nuova canzone è disponibile dal 3 Gennaio in download.

Nello stesso momento Claudio Baglioni, piuttosto attivo su Twitter ha postato tramite il suo staff un interessante link nel quale poter vedere il backstage del videoclip ufficiale de Gli Anni più belli.

Si tratta del dietro le quinte del video del nuovo emozionante brano inedito di Claudio Baglioni diretto dalla regia di Gabriele Muccino, a cui l’artista romano ha appunto concesso il brano come colonna sonora del film che prende, come detto, lo stesso titolo del brano musicale.

Il consenso e l’attenzione mediatica intorno a Claudio Baglioni e a ‘Gli anni più belli’ si registrano anche alla luce dei numerosi servizi giornalistici che per esempio alcuni grandi network come Sky TG24 hanno dedicato al video del nuovo inedito.

Anche il TG1 ha dedicato alla canzone un servizio di Vincenzo Mollica in cui è possibile ascoltare e vedere l’anteprima del videoclip de “Gli Anni Più Belli”, con la regia di Gabriele Muccino.

Aggiornamento ore 1,16

Per Claudio Baglioni non finisce qui: parte infatti in estate un tour tutto a Roma, tutto a Caracalla per dodici date dal titolo, molto evocativo, ‘dodici note‘. Un evento unico nel suo genere, una prima assoluta.

E’ il ritorno a un lavoro inedito per Baglioni, dopo le fatiche di ‘Con Voi’ del 2013 e le brillanti parentesi come direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo.

Ma di cosa parla la nuova canzone di Baglioni e dove è possibile ascoltare il nuovo brano?

Claudio Baglioni nuovo singolo: VIDEO del nuovo brano

Dunque è arrivato il 3 gennaio in radio e digitale il debutto ufficiale di ‘Gli anni più belli‘, il nuovo brano inedito di Claudio Baglioni, che come detto ha dato anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nei cinema dal 13 febbraio.

Di cosa parla il nuovo pezzo dell’artista romano? Degli ‘anni più belli’, per appunto, e della bellezza evocativa e intramontabile della loro forza incoraggiante verso il domani. Ascoltiamolo.

aggiornamento ore 7,58

“Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo”, si legge e ascolta nel bel mezzo del ritornello della canzone: un evocativo richiamo alla amicizia e alla speranza di un domani migliore. Non solo, anche la relazione tra amore e dolore (“E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore”) è un tema del brano.

Così come la necessità di scavare dentro la forza di costruire il futuro (“Noi in una fuga da ribelli un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare in noi gli anni più belli”).

Il cantante, su Instragram, ha anche diffuso elementi diretti sul senso totale del progetto e della canzone. Eccoli:

Del resto, ‘Gli anni più belli’ è anche una delle 12 tracce del nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita in primavera.

Dodici come le serate di ‘Dodici note‘, ovvero dodici concerti a Giugno presso lo scenario suggestivo delle Terme di Caracalla di Roma, in un senso nuovo e rinnovato del fare ‘musica popolare’.

Ovvero, le esecuzioni dei “classici dell’artista” saranno eseguite per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: voce, solisti d’eccezione, grande orchestra e coro.

‘Dodici note’ nello stesso momento rappresenta anche una ‘prima nella prima’: cioè si tratta, per la prima volta in assoluto, di un evento del genere. Nel senso: è la prima volta che la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista.

Queste le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 giugno a Caracalla.

Claudio Baglioni e Gabriele Muccino ne ‘Gli anni più belli’: il trailer del film

Infine, come detto, il brano rappresenta la colonna sonora e il titolo del prossimo film di Gabriele Muccino. Del quale è da tempo disponibile il trailer:

Aggiornamento ore 14.45