Claudio Baglioni: ‘#iostoacasa, finché servirà per il bene di tutti’

Come molti altri suoi colleghi famosi, anche Claudio Baglioni ha voluto mandare un messaggio di solidarietà agli italiani, attraverso un post caricato sul sito doremifasol.org

Sotto il titolo ‘Nota di Claudio Baglioni del 08/03/2020’, si legge:

“#iostoacasa

e ci resto / finché servirà per il bene di tutti / Per non doverci stare dopo / Più a lungo e forse male / Un piccolo sacrificio adesso, per evitarne uno più grande domani.

#iostoacasa” – Claudio Baglioni

Max