Claudio Bisio ha il Covid: “Sto bene, ho solo una tosse fastidiosa”

Claudio Bisio ha il Covid, lo ha annunciato oggi attraverso alcune storie pubblicate sui suoi profili social. Doveva essere a Roma per la presentazione di ‘Tutta colpa di Freud’, serie in otto episodi di 45 minuti disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 febbraio; a cui sta lavorando da tempo, sarà invece costretto a rimanere a casa per qualche giorno.

“Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un po’ di tosse fastidiosa, ma sto bene”, ha detto l’attore e comico su Instagram e Facebook.

“Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV, ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio”, ha dichiarato Bisio dalla sua casa a Milano.