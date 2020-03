Claudio Brachino lascia Mediaset: decisione consensuale. Il comunicato

Claudio Brachino lascia Mediaset. A dare l´annuncio é l’azienda Mediaset in quanto tale con un comunicato in cui si spiega come la decisione tra le parti sia stata raggiunta in modo consensuale.

Claudio Brachino lascia Mediaset: decisione consensuale. Si separano le strade tra il giornalista e l´azienda

“Si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino“: é quanto si legge in una nota diffusa da Mediaset.

Il giornalista era impegnato per l’azienda di Cologno dal 1988. E’ stato, come molti sanno, vicedirettore e conduttore del tg Studio Aperto, ma anche direttore di Videonews e Sport Mediaset, responsabile di programmi informativi come Top Secret, Mattino Cinque, Tiki Taka, Quarta Repubblica.

Negli ultimi anni, Brachino non era stato molto in video e nei mesi passati alcune voci avevano anticipato la sua volontá di lasciare l’azienda, dopo che nella passata estate era stato sostituto da Mauro Crippa, già Direttore Generale Informazione, alla direzione di Videonews.