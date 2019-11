Clima, a Roma ragazzi in corteo per Fridays for Future: “Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città”

Clima, a Roma ragazzi in corteo per Fridays for Future: “Se ci...

“4° Global Strike. Block Friday. Fridays for Future”. Questo lo striscione nero dietro al quale migliaia di ragazzi – circa 20mila per gli organizzatori – stanno sfilando per le vie del centro di Roma per il quarto Sciopero Globale per il clima. Il corteo partito da piazza della Repubblica è arrivato piazza del Popolo. Chiusure lungo il percorso e conseguenti deviazioni bus.