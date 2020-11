Clinica Paideia, incendio nella nuova sede al Fleming

Intorno alle 11 una densa nuvola di fumo si è alzata nel quartiere Fleming, dove sorge la sede della nuova clinica Paideia. L’incendio all’interno della struttura, non ancora aperta al pubblico e sita in via Fabbroni 6, è divampato nel piano interrato, coinvolgendo anche il quarto piano, dove erano stipati materiali plastici.

Tre operai che stavano lavorando all’interno della clinica sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, arrivati intorno alle 11. Le operazioni di spegnimento sono risultate problematiche a causa del denso fumo. Al momento l’incendio è stato domato, sono in corso operazioni di verifica per quantificare i danni materiali alla struttura.