Clizia Incorvaia, chi è l’ex concorrente del Grande Fratello ospite di Chiambretti: età e storia con Paolo Ciavarro

Come ogni mercoledì torna protagonista Piero Chiambretti con il suo programma ‘La Repubblica delle donne’, che come dice il titolo stesso mette al centro le donne e le loro storie e come ogni puntata arrivano ospiti sempre diversi. Per quanto riguarda la puntata di mercoledì 4 marzo sarà protagonista Clizia Incorvaia, scopriamo meglio chi è.

Ormai nota al mondo dello spettacolo la ragazza è uscita da poco dalla casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata esclusa a causa di alcune frasi ritenuti irrispettosi e dannose nei confronti di un altro concorrente. Motivo per il quale a ragazza ha interrotto anzitempo la sua esperienza al GF Vip dove ha intrapreso una storia con Paolo Ciavarro.

Clizia, instagram e lavoro

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone ed ha 39 anni. Lavora come modella ed influencer ed è stata al centro di alcune vicende di gossip a seguito delle rivelazioni di Francesco Sarcina, suo ex e frontman delle Vibrazioni, che ha reso noto che la ragazza lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, uno dei suoi migliori amici.

Una vicenda che ha dato visibilità a Clizia, chiamata successivamente al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto un ragazzo che le ha fatto perdere est ragazzo in questione Paolo Ciavarro, figlio d’arte e volto noto di forum, trasmissione di Canale 5. Tra i due è scoccata subito la scintilla, anche se i genitori di Paolo si sono opposti a causa della differenza d’età.