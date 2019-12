Clizia Incorvaia, chi è l’influencer ex moglie di Francesco Sarcina: età, carriera, vita privata, Grande Fratello Vip, gossip Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia, chi è l’influencer ex moglie di Francesco Sarcina: età, carriera,...

E’ stato di recente ufficializzato che parteciperà al Grande Fratello Vip andando a rimpolpare un cast, quello della edizione del 2020, che si prospetta carico di adrenalina e personalità. Ma lei, in realtà, ha molto di più da raccontare.

Stiamo parlando di Clizia Incorvaia, nota influencer, modella e fashion blogger, nonché ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, coinvolta tempo addietro da ruvide polemiche circa una presunta liason con l’amico Riccardo Scamarcio.

Ma chi è Clizia Incorvaia? Cosa si nasconde, e soprattutto chi, dietro l’influencer? Cosa sappiamo dell’ex moglie di Francesco prossima partecipante al Grande Fratello Vip, coinvolta nei rumors circa il tradimento con Riccardo Scamarcio?

Clizia Incorvaia chi è: anni, altezza, peso, vita privata della fashion blogger

Chi è Clizia Incorvaia? Scopriamo quanto si conosce sulla sua biografia. La fashion blogger e web influencer italiana di recente è salita, suo malgrado, sulla ribalta del gossip perchè il suo ex marito Francesco Sarcina ha rivelato che lei l’avrebbe tradito con la star deel cinema italiano nonché suo testimone di nozze e miglior amico Riccardo Scamarcio.

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone, sotto il segno della Bilancia, il 10 ottobre 1986: è però vissuta in Sicilia, ad Agrigento. E’ alta 170 cm, ha gli occhi azzurri e capelli biondi.

Ha una sorella che si chiama Micol, come lei cresciuta ad Agrigento.E’ laureata in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano, città nella quale ancora vive, e ha avviato una brillante carriera come fashion blogger e influencer.

Clizia Incorvaia ha lavorato anche come modella per diversi marchi di abbigliamento ed è da tempo una rappresentante per diversi spot pubblicitari.

In passato ha partecipato a Pechino Express, in coppia con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni e marito. Ha anche preso parte al video musicale Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi e di format come Markette e Chiambretti Night.

Altro aspetto è quello dei social: dove è molto attiva, mentre inoltre con l’amica Lola Ponce ha ideato il brand femminile Girls Speak. Si ricorda anche la sua partecipazione al film Flashback (2014) di Simone Cusumano.

Clizia Incorvaia chi è: la storia con Francesco Sarcina

La storia con Francesco Sarcina, inizia nel 2011, nel locale del cantante (in zona Navigli, a Milano). Hanno iniziato una relazione vera e propria nell’autunno del 2013.

L’artista veniva da un’altra storia con tanto di figlio (Tobia). Dopo una convivenza, si sono sposati il 5 giugno 2015. Testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Testimone di lei, Lola Ponce.

Hanno anche avuto una figlia, Nina, nata nell’Agosto dello stesso anno. Nell’autunno del 2018 si erano lasciati per qualche tempo, per poi tornare insieme.

Poi l’addio prima dell’estate 2019: come ha rivelato Francesco Sarcina al Corriere della Sera ci sarebbe stato un tradimento della moglie con il suo miglior amico Riccardo Scamarcio. La fashion blogger, però, ha sempre negato.