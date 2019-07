Clizia Incorvaia: “Francesco Sarcina beccato con un’altra”

Erano attese le parole di Clizia Incorvaia, che aveva garantito di voler dare la sua versione dopo la rottura con Francesco Sarcina e le sue accuse. La dichiarazione è stata affidata al Corriere della Sera, dove l’ormai ex moglie del cantante de Le Vibrazioni ha detto tutto: di lei, di Francesco Sarcina e di Riccardo Scamarcio, secondo l’ex marito l’amante di Clizia.

“Io e Francesco Sarcina ci eravamo già lasciati. Il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto” ha spiegato Clizia Incorvaia.

“Posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa”. Questa la bomba lanciata da Clizia Incorvaia che è intenzionata a difendere la sua immagine, dopo le critiche aspre sui social nei suoi confronti.

“Davanti a tanta tristezza, mi sono detta: devo insegnare questo a mia figlia Nina? Mi sono risposta che, invece, le insegnerò ad amare e rispettare gli altri e andrò a testa alta fra i frustrati che sfogano il malessere in una caccia alla strega, sparando a zero non sapendo la verità”.

In merito alla questione Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia ha spiegato che tutto è successo a separazione già concretizzata. “Quello che è successo oppure no è la mia vita privata. Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto. Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama. E prevengo la domanda successiva: ora, non sto con Scamarcio né con altri”.

Clizia Incorvaia ha poi indugiato sui motivi che hanno causato la rottura con Francesco Sarcina. “Dovrebbe anche dire che lui si faceva la sua vita da prima e che io l’ho lasciato perché ho passato gli ultimi due anni da sola. Lui fa due mesi di tour, poi potrebbe stare a casa, invece è sempre fuori fino all’alba o a Milano. A far cosa non lo so, ma ho sempre creduto alla sua sincerità”.

“Proprio lui – ha aggiunto Clizia – che disprezza il gossip e mi addita per la mia vita social con cui mi guadagno l’indipendenza, ha usato il gossip, per amor proprio o per vendere il prossimo singolo, esponendoci al disprezzo, dimenticandosi di proteggere la figlia”.