Club Player One, cos’è il servizio che sta rivoluzionando il mondo dei videogiochi

Da bambini sembrava un sogno: giocare al proprio videogioco preferito ed essere premiati per ogni obiettivo conquistato. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile oggi è realtà, grazie all’innovativa piattaforma Club Player One, che permette di guadagnare semplicemente giocando ai propri videogiochi. Niente di più semplice e intuitivo: si gioca al proprio videogame preferito, si vincono le sfide proposte dallo staff e si riscattano i premi semplicemente inviando una foto o uno screenshot dell’obiettivo raggiunto. Come? Con una semplice foto o screenshot che certifica il raggiungimento dell’obiettivo sarà possibile convalidare la vittoria della sfida? Sembra difficile da credere ma è proprio cosi, il tutto comodamente seduti sul divano o la propria postazione di gioco.

Quindi è possibile arricchirsi con i videogiochi, e diventare un gamer professionista senza incorrere in investimenti importanti come quello che sarebbe necessario al giorno d’oggi per trovare la giusta visibilità sul web.

Il primo passo da fare è quello di registrarsi al sito clubplayerone.com e creare il proprio account. Dopo di che non rimane che scegliere il proprio pass/abbonamento. Sono disponibili 4 player pass: Pro Pass include un abbonamento di 12 mesi, Rush Pass di 3 mesi, Spot Pass di 1 mese e infine il Free Pass che è completamente gratuito e vi permettere di capire il funzionamento e la convenienza della piattaforma. A parte il Free Pass che permette di partecipare a 7 sfide gratuite, con cui è comunque possibile iniziare a collezionare punti riscattabili una volta scelto il proprio abbonamento, gli altri danno accesso illimitato a tutte le sfide e contest presenti sulla piattaforma.

Una volta abbonati e armati di pass, non serve altro che accendere la propria console (Playstation 4, Xbox One, PC e anche Android o iOS) e giocare. Siete dei campioni di FIFA o PES? Allora non esitate a mettervi in gioco cercando di vincere le sfide sempre aggiornate che lo staff della piattaforma rinnova quotidianamente. Non solo simulazioni calcistiche però, il catalogo di giochi presenti su Club Player One è ricchissimo e spazia in ogni genere: dagli sparatutto come Call of Duty ai picchiaduro come Dragon Ball passando per Fortnite e tantissimi altri videogame: Apex Legends, Assetto Corsa, Battlefield, Clash Royale, Destiny, Crackdown, Fallout, Brawl Stars, Forza Horizons, Grand Theft Auto, Rocket League, Saint Seiya Cosmo Fantasy, Wolfenstein.

Club Player One, come ottenere guadagni con i videogiochi

Ricapitolando: arricchirsi con i videogame da oggi è possibile, attivando uno degli abbonamenti (Pass da 12 mesi, 3 mesi o 1 mese) presenti su Club Player One sarà possibile accedere alle sfide presenti per vincere premi e giftcard utilizzabili per fare acquisti su diverse piattaforme come Amazon, Google Play, Apple Store, Steam, Playstation Store, Netflix, Microsoft Store e molti altri. Le sfide presenti sono moltissime e si differenziano per modalità e difficoltà. Una volta raggiunto l’obiettivo sarà poi necessario inviare una foto o uno screenshot che certifichi il superamento della sfida per riscattare il premio previsto. Per ogni sfida ci saranno 10 giocatori premiati, che vanno dal primo al decimo posto, in base all’ordine di caricamento della foto. Ogni posizione di classifica equivale ad un numero di punti acquisiti da poter poi spendere per riscattare i premi. E per chi è un appassionato di un determinato videogame che ha finito in tutti i modi c’è una buona notizia: le sfide sono retroattive, quindi basta dimostrare di averne vinta una anche dopo aver terminato il vostro videogame preferito semplicemente inviando una foto che lo certifichi. Inoltre con l’opzione “invita un amico” si ricevono 100 punti.

Sembrano work in progress diverse implementazioni non solo riguardanti i contest e i servizi offerti, ma anche alcuni progetti legati al mondo degli eSports. Una serie di novità che rendono Club Plyer One un servizio in grado di rivoluzionare il mondo dei videogiochi e la vita degli appassionati di questo settore. Se cercate quindi un modo per vincere premi reali giocando ai videogame Club Player One è il servizio che fa per voi.