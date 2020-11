Cluj-Roma, probabile formazione e dove vederla in Tv

In Romania fa freddo e la Roma ha la coperta corta. Soprattutto in difesa. Ai giallorossi per la trasferta di Europa League contro il Cluj mancheranno Smalling, Ibanez, Mancini e Kumbulla, più Fazio e Santon appena guariti dal Covid ma esclusi dalla lista dei convocati. Ecco perché l’allenatore portoghese avrà il suo bel da fare per schierare una retroguardia all’altezza.

Con una vittoria in Romania i giallorossi potrebbe conquistare il passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League con largo anticipo. Il Cluj vorrà comunque dire la sua e i 4 punti in tre partite consentono ancora di sperare nel passaggio del tirno. Per questo la Roma non deve sottovalutare gli avversari nonostante il netto successo dell’andata per 5-0.

Dove vedere Cluj-Roma in Tv

La partita di stasera, in programma alle 21 allo stadio Constantin Radulescu sarà trasmessa da Sky Sport e in streaming su Sky Go. La gara sarà inoltre visibile in chiaro sul canale TV8.

Cluj-Roma, la probabile formazione giallorossa

Tante assenze in casa Roma, ma anche ritorni importanti. Di seguito la probabile formazione di Fonseca:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. A disp.: Mirante, Berti, Spinazzola, Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Milanese, Tripi, Ciervo, Dzeko. All.: Fonseca.