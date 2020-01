Codice della strada: nuove multe e leggi, tutte le novità

Il Codice della Strada al vaglio della Camera con diverse modifiche in tema sicurezza che potrebbero emergere a breve, dopo le recenti tragedie consumatesi sulle strade italiane.

In particolare si parla di multe più severe per l’utilizzo di smarphone alla guida: la sanzione dovrebbe lievitare da 422 a 1697 euro, con patente sospesa fino a tre mesi in caso di reiterazione.

Altra novità importante riguarda l’obbligatorietà delle cinture di sicurezza negli scuolabus, una misura che sarà effettiva dal 2024. Norme a protezione anche dei ciclisti, con l’introduzione della distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta.

Per la sicurezza stradale nelle città si pensa all’istituzione delle zone scolastiche, con limitazione della velocità a 30 km orari negli orari di entrata e uscita negli istituti, così come la realizzazione di strisce pedonali rialzate (dell’altezza dei marciapiedi) per ridurre la velocità. Si pensa anche a bande sonore sulle strade per provocare il rallentamento da parte degli automobilisti.