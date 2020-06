Codice lotteria scontrini 2020: cos’è, come ottenerlo, estrazioni, quali premi, quanti soldi si vincono

Codice lotteria scontrini 2020: cos’è, come ottenerlo, estrazioni, quali premi, quanti soldi...

Da qualche tempo, in diversi ambiti, specialmente quelli legati alle transazioni commerciali si parla sempre con più insistenza del cosiddetto meccanismo della lotteria degli scontrini 2020 che, come ribadito da chi gestisce l’iter, necessita dei cosiddetti codici degli scontrini per partecipare alle estrazioni.

Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Dopo aver approfondito il tema specifico della lotteria degli scontrini 2020 e sulla sua funzione, sulle procedure e le modalità di accesso al meccanismo ed alla estrazione, andiamo nel dettaglio a vedere invece come funzionano direttamente i codici lotteria degli scontrini 2020.

Come funziona il codice lotteria degli scontrini 2020 e come richiederlo online? Cos’è il Portale della Lotteria e in che modo tutto questo è connesso all’Agenzia delle Entrate? Si può fare l’accesso tramite Spid? Andiamo a vedere tutto.

Cos’è il Codice lotteria degli scontrini

Che cos’è il codice lotteria degli scontrini? Dunque: il codice lotteria è un codice unico e personale che va chiesto all’Agenzia delle Entrate, tramite il portale della lotteria, che serve per permettere di partecipare alle estrazioni mensili ed 1 annuale messi in palio con la nuova lotteria degli scontrini 2020.

Il cittadino che vuole partecipare alla lotteria scontrini 2020 deve farsi rilasciare il proprio codice lotteria e poi dichiararlo all’esercente al momento dell’emissione dello scontrino elettronico.

aggiornamento ore 00.43

Dunque in pratica:

il cittadino che acquista un prodotto o servizio deve comunicare all’esercente prima dell’emissione dello scontrino elettronico il proprio codice lotteria . Il codice, poi, deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate insieme agli altri dati dello scontrino.

un o deve prima dell’emissione dello scontrino elettronico il proprio . Il codice, poi, deve essere all’Agenzia delle insieme agli altri dati dello scontrino. Per potersi dotare di codice lotteria 2020, il cittadino, dovrà farselo rilasciare online tramite il portale dedicato. Il portale si chiamerà Portale lotteria e sarà accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

tramite il portale dedicato. Il portale si chiamerà e sarà accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Per ottenere il codice lotteria basta i nserire il proprio codice fiscale sul portale della lotteria .

basta i sul della . Il servizio online produrrà il codice lotteria anche in formato barcode, cioè codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati su smartphone per mostrarli al negoziante, che li potrà acquisire con una scansione simile a quella della tessera sanitaria.

I cittadini per partecipare all’estrazione dei premi mensili e del premio annuale fino a 1 milione di euro, quindi dovranno sempre avere sotto controllo il codice lotteria, da comunicare all’esercente.

aggiornamento ore 8.31

Dal 1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare con un acquisto a partire da a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria alla prima delle estrazioni.

Nel 2020 la prima estrazione ci sarà venerdì 7 agosto, e le successive estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e 1 estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro, ci saranno ogni secondo giovedì del mese.

Dal 2021, invece saranno previste anche le estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno. I premi sono esentasse.

aggiornamento ore 11.05