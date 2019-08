Codice seriale SIM: ecco risolti i dubbi e come si fa a trovarlo

Codice seriale SIM: ecco risolti i dubbi e come si fa a...

Chiunque abbia usato mai un cellulare conosce benissimo il significato della parola SIM.

La SIM è semplicemente la scheda, di plastica e dotata di Chip, che rende possibile il funziomento della fonia e del pacchetto internet che fa riferimento agli accordi commerciali con la compagnia a cui si è aderito.

Ma è cosa ben divesa quando si parla di codice seriale della SIM. Che cos’è, come funziona e a che cosa si va incontro quando dobbiamo necessariamente trovarlo?

Come e dove trovare il codice seriale Sim: guida completa

Ricordato con un codice specifico di lettere (ICCID) il codice seriale SIM è in pratica l’architrave della segretezza e della funzionalità della scheda SIM. Per reperirlo, occorre eseguire alcune indicazioni.

Sono in effetti tante le operazioni nel cellulare che possono richiedere l’uso del codice ICCID, il seriale della tua SIM. L’ICCID, Integrated Circuit Card ID, è un numero di 19 cifre che viene usato per identificare la Sim di un cellulare. In poche parole il codice ICCID è la carta d’identità della tua scheda telefonica.

Spesso, passando da una Micro sim a una Nano sim, o per cambiare operatore viene richiesto l’ICCID che è quello che poi permette la “portabilità” dello stesso numero di telefono cambiando operatore.

Ebbene, sussistono diversi modi per procurarselo. Il numero seriale viene ancora stampato sulla scheda telefonica quindi per stanara un ICCID basterà estrarre la propria Sim dal telefono e annotarsi il numero composto da 19 cifre.

Se invece però la Sim è ecchia o è stata tagliata per trasformarla da Micro a Nano Sim il numero potrebbe non essere più visibile. Nessun problema, però.

Lo stesso numero seriale viene stampato insieme a PIN e PUK sul cartoncino della Sim, cioè scheda di plastica in cui era inserita la Sim quando l’hai acquistata.

E se non si ha più il cartoncino della Sim, o se per qualsiasi motivo lo si è perso? Esistono delle procedure da compiere, tranquilli.

Sui prodotti Apple, ad esempio, il numero seriale della Sim Card è all’interno. Basterà andare nelle Impostazioni, cliccando sulla classica icona dell’ingranaggio. Da sui si va su Generali e nella sezione Info fino a trovare la dicitura ICCID..

Purtroppo i cellulari Android non danno la possibilità di ottenere il numero seriale della Sim nello stesso modo. Esistono però delle App semplicissime e gratuite per ottenere questo dato. Una di queste applicazioni si chiama proprio Sim Card.