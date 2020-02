Coez: chi è, età, carriera, Instagram e vita privata del cantautore italiano

Sulla scena musicale contemporanea, pochi artisti sono in grado di poter lasciare un segno o, per meglio dire, una certa particolare impronta come Coez. Noto cantautore italiano, poliedrico artista, Coez muove i passi nella discografia italiana da ben prima di mettere piede nel Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus e di farlo in gran stile.

Ma chi è Coez? Cosa sappiamo di lui? E della sua vita privata? Ecco un quadro preciso sull’artista italiano campione di incassi.

Coez: chi è, anni, successi, Instagram e gossip sul cantautore italiano

Ecco dunque come rispondere alla domanda sul chi è Coez. Il noto cantautore italiano risponde al nome di Silvano Albanese. Nato nel 1983, oggi cavalca uno straordinario successo di pubblico e il decennale della carriera.

Con 5 dischi all’attivo, 7 i dischi di platino e una capacità di variare e spaziare da un genere all’altro, Coez è noto per la musica pop unita a rap e l’elettronica.

Silvano Albanese, in arte Coez nasce a Nocera inferiore nel 1983: presto si trasferisce a Roma e a 19 anni fonda con amici rapper, Il Circolo Vizioso, poi Brokenspeakers con cui nel 2007 apre concerti di artisti quali Busta Rhymes, Club Dogo, Richard Benson.

Poi, nel 2009 esce il primo album Figlio di nessuno, mentre nel 2013 arriva il bis con Non erano fiori, che entra nella Top 10 della Classifica FIMI Album. Due anni dopo, nel 2015 il terzo album è Niente che non va mentre nel 2017 il quarto, che segna il grande successo dell’artista, Faccio un casino.

Oltre 180 mila persone ai suoi concerti in tutta Italia in due anni, il singolo E’ sempre bello al 1° posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia. Poi le celebrazioni dei suoi 10 anni di carriera. A marzo l’omonimo album.

Per quanto riguarda la vita privata, pare che Coez non sia fidanzato. Pare, però, che la sua riservatezza nasconda qualcosa di nuovo su questo fronte. Sui social network Coez è molto attivo su Instagram all’interno del suo profilo ufficiale @coezofficial.