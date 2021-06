Colao incontra Associazione Coscioni: “Da gennaio 2022 test piattaforma per sottoscrivere referendum”

Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha ricevuto questa mattina una delegazione dell’Associazione Luca Coscioni, guidata dal Co-presidente Marco Gentili, per un confronto sulla possibilità di anticipare l’uso della firma digitale per raccogliere le sottoscrizioni su proposte di iniziativa popolare legislativa e referendaria. Il Dipartimento riferisce che su questo punto il Ministro ha confermato che entro il 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge, verrà sviluppata, testata

e rilasciata una Piattaforma sicura e integrata con l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente. La nota del Midt spiega che la Piattaforma permetterà di sottoscrivere le proposte referendarie, previo accesso remoto sicuro mediante Spid o Cie, con la contestuale validazione temporale delle sottoscrizioni. La piattaforma, sviluppata da Sogei, consentirà di digitalizzare l’intero processo ‘end-to-end’ tramite l’integrazione informatica dell’Anagrafe e delle liste elettorali.

In merito alla richiesta di anticipo dell’utilizzo della firma elettronica qualificata alla data del 1° luglio 2021, il Ministro si è impegnato a valutare la compatibilità delle proposte dell’Associazione con il contesto normativo e ha aperto le essenziali interlocuzioni con gli uffici degli altri Ministeri competenti, considerata la loro specifica competenza in materia.