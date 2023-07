Coldplay a Roma, acquisto biglietti impossibile: delusione (e ironia) social

(Adnkronos) – “Me li ricordavo diversi gli Hunger Games”. Biglietti dei Coldplay, attesi allo stadio Olimpico di Roma nel 2024, impossibili da acquistare. E la delusione, ma anche l’ironia degli utenti, corre su Twitter. Dove, stando almeno alle centinaia di commenti che affollano il social in queste ore, si racconta di una “disfatta totale” in una ‘guerra’ che sembrava comunque già persa in partenza. File online chilometriche, ore di attesa e poi il nulla: dei tanto desiderati biglietti non c’è stata traccia se non negli innumerevoli screenshot che testimoniano la non disponibilità dei preziosi e ricercatissimi tagliandi, evidentemente andati sold out anche a causa delle prevendite dei giorni scorsi.



“Ho fatto un’ora di fila per poi leggere non disponibile, ma scherziamo???”, si chiedono inferociti mentre con mestizia traggono conclusioni: “L’unico biglietto che prenderò – si legge – sarà il Vip Pass Early Entry per la riapertura dei manicomi perché così non è possibile ve lo giuro”.

Riversando sul social “il rancore, l’odio, la frustrazione, la collera, la rabbia, il disgusto”, si chiedono anche se non sia “più difficile trovare l’amore della vita o riuscire a prendere i biglietti per i Coldplay. Vi aggiorno”, promettono.

“Sono stata due ore in fila su ticketone e quando mi ha fatto entrare i biglietti non erano più disponibili”, lamentano e poi sbottano: “Ore di attesa per poi vederseli andare sold out dopo un minuto. I veri esauriti siamo noi non i biglietti. Solo in Italia abbiamo sti sistemi di vendita, che schifo”, puntano il dito. E se “anche quest’anno mi limiterò ad ascoltare i Coldplay solo su Spotify”, c’è anche chi non rinuncia a un barlume di speranza: “Non è che mi voglia illudere – scrivono – ma il fatto che ci sia scritto ‘non disponibile’ e non ‘esaurito’ ancor di più mi fa pensare che nel tempo rimetteranno in vendita qualcosa e/o apriranno la vendita di altri settori”. Una speranza, tuttavia, stroncata sul nascere: “Sul sito dei Coldplay – rispondono – c’è scritto sold out”.