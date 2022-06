Colla (Emilia Romagna): “Qui nasce l’academy democratica e aperta al territorio”

(Adnkronos) – “Questa dell’academy della Philip Morris è un’idea nuova perché non è solo della Philip Morris: istituti tecnici professionali possono fare formazione di alta qualità, possono venere qui le startup. Ovviamente serve anche per i dipendenti della Philip Morris ma viene utilizzato anche per i lavoratori, gli ingegneri i tecnici della filiera, dall’agricoltura alla logistica dal packaging alla ricerca”. Così Vincenzo Colla, assessore Sviluppo economico Regione Emilia-Romagna, in occasione dell’inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l’alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo).

“Questa è la novità: un’academy democratica, aperta al territorio”, ha spiegato Colla che ha aggiunto: “Non solo noi andremo a investire sugli istituti che vogliono collaborare con Imc: questa academy la vogliamo riempire con la legge per attrarre talenti, perché non è sufficiente creare occupazione, per creare lavoro di qualità serve un percorso, servono servizi”.

“Quando si dice attrarre talenti, qua ce la facciamo. Serve lavoro di qualità e portare la ricerca e l’innovazione vicino al processo produttivo è la cosa che noi vogliamo”, ha concluso.