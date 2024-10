“Collaborazione con il governo? Se le premesse sono queste, assolutamente no”. In questi termini si è espressa la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ad Agorà su una collaborazione tra opposizione e maggioranza dopo lo scontro governo-magistratura sui centri per migranti in Albania.

aggiornamento ore 9.40

“Le affermazioni del ministro Nordio – ha proseguito Schlein – sono gravissime. Chi sta andando oltre le proprie prerogative è proprio questo governo, che vorrebbe rimettere mano alla Costituzione per cancellare il principio di separazione dei poteri” ed è “grave” che a dirlo sia “addirittura il presidente del Senato” nell’intervista a Repubblica di oggi, dove Ignazio La Russa invita a “riscrivere nella Carta i confini tra poteri”.

aggiornamento ore 12.39

“Non c’è un modo di aggirare normative europee, come oggi vorranno provare a fare. Se vuoi aggirare norme e sentenze dell’Unione europea, l’unico modo sarebbe uscire dall’Unione europea”, ha continuato la leader dem. “Io stessa – ha aggiunto – lo avevo detto a Giorgia Meloni. Ma lei è chiusa nel suo palazzo, non ascolta nessuno e pensa di fare sempre tutto giusto. Bastava leggere meglio le leggi e le sentenze”.

15.47