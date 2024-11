Collier con diamanti di Maria Antonietta venduto per 4,5 milioni euro

(Adnkronos) – Prezzo record per il collier d’Anglesey, capolavoro dell’arte orafa che risale al XVIII secolo, con i diamanti che potrebbero essere quelli della famosa collana di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, la regina ghigliottinata durante la Rivoluzione francese.

Dopo settimane di crescente attesa, il top lot dell’asta di Sotheby’s ‘Royal and Noble’s’ a Ginevra, la collana che un tempo fu nella collezione del Marchese di Anglesey ha fatto scalpore con un’aggiudicazione finale di 4.260.000 di franchi svizzeri (pari a 4.837.060 dollari o 4.550.000 euro) a fronte di una stima di 1.600.000 – 2.200.000 franchi svizzeri, quindi più del doppio della sua stima iniziale. In una sala d’asta gremita, sette aspiranti acquirenti hanno dato vita a un’accesa battaglia di offerte durata oltre sette minuti di tensione.

L’anonimo offerente vincitore è ora in possesso di una delle collane più chiacchierate dell’anno: uno straordinario pezzo di storia della gioielleria miracolosamente intatto proveniente da un’importante collezione privata asiatica, che ha fatto la sua prima apparizione pubblica in cinquant’anni quando è stato presentato da Sotheby’s a Londra all’inizio dello scorso settembre.

Questo spettacolare gioiello antico è un incredibile testimone della storia, con 500 diamanti e un peso di oltre 300 carati, provenienti dalle leggendarie miniere di Golconda in India. Uno straordinario gioiello di epoca georgiana, composto da tre file di diamanti e rifinito con una nappina di diamanti alle estremità, così importante che poteva essere stato creato solo per i reali o per un aristocratico di alto rango presso una delle scintillanti corti dell’Antico regime, probabilmente la corte francese o inglese.

La sua origine precisa non è documentata. Si sa tuttavia che il gioiello di diamanti apparteneva ai Marchesi di Anglesey, un’importante famiglia aristocratica anglo-gallese con stretti legami con la famiglia reale britannica all’inizio del XX secolo. Nel 1937 Marjorie Paget, Marchesa di Anglesey (figlia maggiore di Henry Manners, VIII Duca di Rutland), indossò il gioiello all’incoronazione di Re Giorgio VI, insieme al famoso diadema di Anglesey.

È stata immortalata con l’abito dell’incoronazione e il gioiello di diamanti dal famoso fotografo Cecil Beaton. Nel 1953 la nuora partecipò all’incoronazione della regina Elisabetta II indossando lo stesso insieme di gioielli di famiglia. Il settimo Marchese di Anglesey si separò dall’opera intorno agli anni Sessanta. Nel 1976 è stato esposto nella mostra del bicentenario al Museo Americano di Storia Naturale, prima di essere acquistato da un importante collezionista privato asiatico dove è rimasto da allora.

Secondo la casa d’aste, alcuni dei diamanti della collana potrebbero provenire dal pezzo al centro dell”Affare della collana di diamanti’, lo scandalo più clamoroso del 1785 alla corte di Luigi XVI che coinvolse un cardinale che, volendo riconquistare il favore di Maria Antonietta, fu ingannato e indotto ad acquistare una collana per conto di qualcuno che fingeva di essere la regina.

Tuttavia, l’inganno venne alla luce quando i gioiellieri, che non ricevettero mai la prima rata per la collana, chiesero il denaro direttamente alla regina, che non ricevette mai la collana. Nel frattempo la collana, finita nelle mani di un imbroglione, era stata addirittura smembrata e venduta a Londra.

Lo scandalo infangò la reputazione di Maria Antonietta, che fu ingiustamente accusata di aver avuto una relazione immorale con un cardinale, e screditò la monarchia francese prima della Rivoluzione francese, che portò alla morte della regina.

(di Paolo Martini)