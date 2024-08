“Colloqui con Ucraina impossibili”

Il presidente Vladimir Putin “è stato molto chiaro”, per lui “qualsiasi colloquio” con l’Ucraina “è impossibile dopo l’incursione nella regione di Kursk”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, intervistato da Rossiya-1.

Aggiornamento ore 11.13

“Il presidente ha detto molto chiaramente che dopo gli attacchi, o anche le incursioni nella regione di Kursk, qualsiasi colloquio è impossibile. Il presidente ha anche detto una cosa molto importante e cioè che daremo una valutazione di questa situazione in seguito”, ha detto Lavrov.

Aggiornamento 14.16

Contestando la conferenza sull’Ucraina che si è svolta in Svizzera, che “è inaccettabile per la Russia”, Lavrov ha spiegato che anche “il processo Burgenstock è inaccettabile per noi in quanto il suo unico obiettivo è promuovere l’ultimatum sotto il nome di ‘formula

Il presidente ucraino ha ribadito che l’obiettivo di questa operazione è di creare “una zona di contenimento” e che l’offensiva in territorio russo rappresenta “un grande investimento” per la liberazione dei prigionieri ucraini in mano ai russi.

aggiornamento ore 16.05