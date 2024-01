Colloquio? Sincerità e curiosità per fare ‘centro’

(Adnkronos) – Il colloquio di lavoro? E’ il momento più importante di un processo di selezione. E bisogna presentarsi, e comportarsi, al meglio. Parola di Openjobmetis Spa, agenzia per il lavoro presente sul mercato italiano da oltre 20 anni, attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale.

Ma quali sono le ‘regole’ di comportamento durante il colloquio? “La prima regola durante il colloquio è la sincerità. Facendo riferimento al cv è bene spiegare più dettagliatamente le esperienze utili per la specifica posizione, dimostrando interesse verso l’azienda e senza timore di fare domande”, spiega ad Adnkronos/Labitalia Elisa Fagotto, candidate manager Openjobmetis Spa.

Centrale è tenere sotto controllo le proprie emozioni, no ad ansia e adrenalina in eccesso. Fondamentale anche usare un tono di voce coerente ed essere coerente, dimostrandosi curiosi e dinamici. Ascoltando con attenzione. “E’ meglio evitare -continua Fagotto- di condurre la conversazione su argomenti su cui non si possiede approfondita conoscenza​​ e parlare in modo negativo delle imprese, dei colleghi o dell’ambiente del precedente lavoro svolto​. È corretto informarsi sugli elementi concreti dell’offerta, compresa la retribuzione: ma si sconsiglia di chiederla subito!”, sottolinea.