Colpo Napoli, Gattuso stende Sarri: 2-1 al San Paolo contro la Juventus

Il Napoli sceglie la sua serata migliore per risorgere. In un San Paolo di nuovo pieno come i tempi migliori, la squadra di Gattuso compie l’impresa riuscendo a battere la capolista Juventus dell’ex Sarri, fischiatissimo dalle curve insieme all’ormai vecchio “nemico” Higuain.

Una vittoria ottenuta con pazienza e coraggio da parte degli uomini di Gattuso, che comincia a raccogliere i frutti del nuovo corso. L’ingresso di Demme nel fulcro del gioco, in particolare, sembra aver dato benefici a tutta la squadra, in particolare ai compagni di reparto Fabian Ruiz e Zielinski (suo il primo goal del match) che erano sacrificati in un centrocampo a due.

La Juventus, di contro, è incappata in una partita piuttosto molle, come osservato in conferenza stampa da Maurizio Sarri. Il vantaggio di Zielinski è stato raddoppiato in chiusura da Lorenzo Insigne, sempre più rinato e trascinatore nella gestione Gattuso, mentre a poco vale la rete di Cristiano Ronaldo nei minuti finali.

La giornata di Serie A quindi vede addirittura Lazio e brosicchiare un punto alla Juventus, in un turno che aveva visto steccare entrambe.