Colpo Roma: in arrivo Matic a zero dallo United

La Roma ‘spara’ il primo importante colpo di calcio–mercato in ottica prossima stagione. La società dei Friedkin, come emerso nelle ultime ore, è decisamente ad un passo dall’ufficializzare l’ingaggio di Nemanja Matic, 34 anni il primo agosto, e diretto ‘erede’ in mediana e cabina di regia di Mkhitaryan, ormai promesso sposo dell’Inter di Simone Inzaghi.

Nemmeno il tempo di fare i conti con l’uscita dell’armeno che, malgrado l’età e una carriera in altra posizione (più che altro trequartista, esterno d’attacco), nella seconda metà della stagione appena conclusa si era ritagliato un ruolo cruciale da regista e costruttore di gioco nella prima Roma di Mourinho, e la società accontenta lo Special One andando a sostituire lo stesso Mkhitaryan con un vero ‘specialista’ del ruolo. Proprio quel Nemanja Matic per cui il tecnico portoghese stravede, e con il quale ha vissuto già diverse annate, alzando anche trofei.

Nemanja Matic si libera a parametro zero dal Manchester United. Il centrocampista di nazionalità serba è, quindi, come ben sanno gli esperti di calcio, oltre che un calciatore specifico per il ruolo di play a cui punta il tecnico di Setubal, anche un vero e proprio pallino dello stesso Mourinho. Il quale, non più tardi di pochi giorni fa ne aveva parlato in toni davvero importanti, riempiendolo di complimenti. Come noto, in passato lo aveva voluto al Chelsea e al Manchester. Aveva fatto di lui un perno del centrocampo del blues e dei red devils, affidandogli molte delle responsabilità di costruzione di gioco e, visto il fisico imponente, non solo.

Matic -Roma: ecco il regista voluto da Mou

Nei prossimi giorni la Roma si augura di annunciare il nuovo acquisto in modo ufficiale, e di fatto avrà il suo specialista in sostituzione di Mkhitaryan, coetaneo all’incirca del serbo, ma di fatto ‘adattato’ nel ruolo di mediano.

L’armeno andrà all’Inter e il serbo a Trigoria, dunque a condizioni quasi identiche: a Matic, 32 partite nell’ultima stagione è stata proposta la strategia “Miki”, ovvero un anno di contratto a 3.5 milioni netti più bonus, con possibilità di prolungamento automatico dopo un certo numero di presenze. Considerando il costo zero del cartello e la chance di abbassare i costi dell’operazione con il Decreto Crescita, per la Roma l’operazione suona come una buona, buonissima soluzione anche sul fronte contabile, visto e considerato che lo stesso budget era comunque stato stanziato per l’eventuale rinnovo di Mkhitaryan.

Mercato Roma: i prossimi passi, e in quali ruoli

Adesso radio-mercato suggerisce che, tesoretto o meno, per la Roma dovrebbe arrivare il momento di focalizzarsi sul profilo di un altro centrocampista, quel collante che in effetti è mancato l’anno scorso, dopo che l’operazione Xhaka era tramontata a fronte degli inciampi di un mercato di ‘reazione’, come lo definì Mourinho, frutto della scelta di Dzeko di lasciare Roma per l’Inter, e del KO di Spinazzola durato in pratica quasi un anno.

Alla luce dei dubbi sul ritorno di Oliveira, della posizione ancora fosca sul prosieguo di Veretout in maglia giallorossa e del numero esiguo di mediani in rosa, appare evidente che il colpo per la Roma dovrebbe essere a centrocampo.

Altre piste puntano a rinforzi sul fronte attaccanti, specie esterni, col nome di Ola Solbakken, attaccante appunto esterno del Bodo Glimt. A metà della prossima settimana è indicato un incontro con la società norvegese per favorire il suo arrivo nella Capitale. L’attaccante, contratto in scadenza a dicembre, avrebbe già un accordo con la Roma, ma il Bodo lo vorrebbe fino ai preliminari di Champions League a luglio. Occhio anche alla difesa, con il nome di Senesi, altro avversario della Roma in Conference (è il leader difensivo dei finalisti del Feyenoord).

