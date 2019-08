Come assottigliare il girovita: ecco alcuni esercizi facili

Amici appassionati di fitness e di forma fisica per eccellenza, attenzione: esistono, come sanno molto bene gli esperti del settore, dei facili esercizi quotidiani tramite i quali non solo mantenersi in forma, ma ma riuscire a migliorare in alcuni aspetti del proprio ‘io’, come per esempio il girovita.

Volete assottigliare il girovita? E allora preparatevi a seguire alcuni consigli.

Consigli per assottigliare il girovita: quali esercizi fare

Prima di tutto per assottigliare il girovita è necessario seguire un regime dietetico salubre e continuo.

Al di là di un’alimentazione sana e bilanciata, per snellire il girovita si possono eseguire degli esercizi facili facili, e anche molto pratici da fare in casa.

Un esempio? Usando una sedia, si possono svolgere esercizi sull’area addominale e lombare.

Esercizi ad esempio di rotazione del busto da seduti, con 4 serie da 16 ripetizioni per lato. Oppure, la cosiddetta elevazione alternata del ginocchio da seduti: in questo caso si fanno 4 serie da 10 ripetizioni per gamba.

Va di moda il Climber su sedia (4 sedie da 16 ripetizioni per gamba) e il cosiddetto crunch, ovvero movimento ciclici con le gambe sulla sedia, con 4 serie da 12 ripetizioni. Il livello di sforzo è minimo, ma la costanza è fondamentale per poter ottenere dei risultati.

Da questo punto di vista, però, per chiunque fosse a digiuno di tecniche, sarebbe il caso di farsi seguire almeno inizialmente da uno specialista del training.