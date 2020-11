Come avvicinarsi al mondo della termografia e imparare le basi del settore? Il metodo Soradis

Come avvicinarsi al mondo della termografia e imparare le basi del settore? Uno dei metodi per approcciarsi alla termografia è rappresentato dal corso pensato e strutturato da Soradis S.I.A. Srl, azienda leader nell’utilizzo dei cosiddetti “Droni”. Grazie ai quali ha deciso di formare all’interno della struttura aziendale una specifica divisione per lo sfruttamento delle riprese aeree a bassa quota.

Non solo: Soradis S.I.A. Srl è infatti esperta in ogni ramo del settore, che comprende anche la termografia. Nel precedente articolo abbiamo presentato il primo modulo del corso sulla termografia che avvicina gli iscritti alle basi. Di seguito illustreremo invece il secondo modulo del corso, denominato “SETTORE MANUTENZIONE INDUSTRIALE”.

Il modulo in questione è la prosecuzione del corso base per gli utilizzatori di termocamere. Descrive più in dettaglio le modalità interpretative della immagine termica applicate al settore della manutenzione industriale. Anche in questo caso le lezioni si suddividono in tre categorie. La prima “INTRODUZIONE ALLA TERMOGRAFIA ELETTRICA” tratta del trasferimento termico su componenti elettrici, dell’irraggiamento per la termografia nel settore elettrico e dei sistemi elettrici.

La seconda lezione “INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE SPECIFICA” approfondisce invece le importanti proprietà dei materiali, i problemi più comuni e i casi di studio. Infine la lezione ‘ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI’ valuterà gli errori comuni dell’operatore, il giusto approccio, la pratica per la termocamera e l’esercitazione.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.