Come creare gli avatar su Facebook: la guida

Dopo emoj, reazioni e commenti Facebook aggiunge un’ulteriore opzione di interazione tra utenti. Da alcune ore, infatti, il social network ha aperto le porte agli avatar, già presenti su Whatsapp e ora sbarcati sul social dalla grande ‘F’. Ma cosa sono questi avatar? Semplice: delle fedeli riproposizioni di se stessi cartoonizzate e caricaturizzate.

Ormai è facile imbattersi in questi cloni virtuali che fanno capolino tra i commenti o nei messaggi su Messanger. Il bello è che è l’utente stesso a poterli creare, scegliendo quindi le opzioni che più gli aggradano cercando di riprodurre il proprio alter ego nel modo più fantasioso possibile. L’opzione era presente in America già da alcuni mesi arrivando in Italia solo nelle ultime ore.

Come creare il proprio avatar

Avete visto gli avatar dei vostri contatti Facebook che spuntano ovunque e volete cimentarvi anche voi in questa divertente pratica ma non sapete come fare? Il procedimento è facile e immediato, basta avere uno smartphone e il gioco è fatto. Basterà quindi andare nella sezione commenti di ogni post, fare click sulla faccina e scegliere l’opzione ‘crea avatar’.

Impossibile non vederla: si tratta del viso sorridente di colore viola che ha una specie di codino in testa. Scorrendo verso quell’opzione basterà poi cliccare su ‘crea il tuo avatar’ e il gioco è fatto. Da lì dovrete fare affidamento unicamente alla fantasia per creare un alter ego che vi somigli e che allo stesso tempo possa risultare simpatico agli occhi dei vostri contatti.