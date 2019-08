Come creare un Memoji: spiegazioni tecniche e semplici passaggi

Come ben noto, ormai, da qualche tempo nell’universo della virtualità è sempre più diffusa la moda di usare i Memoji. Sappiamo bene, come abbiamo visto anche in altri articoli di questo portale, che il Memoji altro non è che una sorta di cartone animato identico alla persona che lo genera, e che può permettersi appunto di trasformarsi in un ‘cartoon’ da personalizzare e a cui dare la propria voce.

Dopo che nel 2017 Apple lanciò le Animoji, si passò nel 2018 e l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 12, alle Memoji: niente più personaggi inventati, ma cartoni animati identici a noi. Come crearli, però? Come si fa a generare memoji?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere per realizzare una Memoji

Per realizzare una Memoji basta andare in iMessage icona-messaggi-iphone ed aprire una conversazione, o naturalmente una conversazione già esistente.

Sotto, come ben noto, si trovano diverse icone, tra cui quella della scimmietta icona-scimmietta-apple. Cosa fare a questo punto?

Basta cliccarci sopra e nel menù che si apre selezionate il tasto “+”. A fianco delle classiche Animoji, troverete anche le Memoji, sia con la faccia da ragazzo che quella da ragazza. Dopo averla selezionata, si inizia, naturalmente, con la personalizzazione preferita.

Come vi accorgerete subito, le varianti sono tantissime e potrete davvero sbizzarrirvi. Potrete, infatti, scegliere diverse caratteristiche da dare alla vostra Memoji: il colore degli occhi e dei capelli; la tonalità della pelle; eventuali lentiggini; aggiungere cappelli; orecchini; barba; pizzetto. E via, ancora, con tanti altri stratagemmi.

Quando la vostra Memoji sarà così come l’avevate immaginata, non dovrete far altro che toccare il tasto fine e sarà automaticamente salvata sul vostro iPhone: la troverete nella galleria ogni volta che in iMessage cliccherete sull’icona della scimmietta icona-scimmietta-apple.